Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 69/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng-chống dịch Covid-19 chiều 15-4.





Theo đó, sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo công tác phòng-chống dịch từ ngày 29-1-2021 đến nay; nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương; ý kiến của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Võ Ngọc Thành kết luận: Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại Gia Lai vào ngày 29-1-2021, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng-chống dịch của tỉnh. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, triển khai quyết liệt, kịp thời, thần tốc, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Từ ngày 11-2-2021 đến nay, tỉnh chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Tất cả 27 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi, dịch bệnh đã được khống chế, dập tắt. Tỉnh cơ bản thực hiện được mục tiêu kép, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Mộc Trà



Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua; đồng thời phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm không chỉ cho công tác phòng-chống dịch mà còn cho nhiều nhiệm vụ khác.



Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, nhất là ở một số nước có đường biên giới với Việt Nam nên nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp để siết chặt quản lý, bảo vệ biên giới với Campuchia; tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là tại các khu biên giới không tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo, tham gia tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa người nhập cảnh trái phép vào nước ta.



Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng; khi có người nước ngoài đến lưu trú, các cơ sở lưu trú phải kịp thời khai báo cho cơ quan chức năng. Quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm giải pháp phòng-chống dịch tại các lễ hội, hoạt động du lịch, hoạt động tập trung đông người.



Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. Hoàn thiện để ban hành ngay Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai; hướng dẫn các biện pháp phòng-chống dịch trong trạng thái bình thường mới cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân của tỉnh để thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng-chống dịch cho cán bộ y tế, lực lượng truy vết, Công an, quân sự địa phương...



Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu quán triệt trong hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường đẩy mạnh hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng-chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Đặc biệt, các ngành và địa phương cần triển khai kế hoạch phòng-chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng-chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Trước mắt, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện theo phân cấp quản lý tiến hành xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và báo cáo cho UBND tỉnh.



MỘC TRÀ