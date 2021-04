Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Xây dựng thị xã Ayun Pa xứng tầm vùng động lực kinh tế phía Đông Nam tỉnh

(GLO)- Sáng 22-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong năm 2020, quý I-2021, việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc vào tháng 7-2016 và triển khai các chương trình trọng tâm trong thời gian tới.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh

Quán triệt tinh thần tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ: Thị xã Ayun Pa đã được xác định là vùng động lực khu vực phía Đông Nam của tỉnh, là đầu tàu để kéo các huyện lân cận phát triển. Do đó, cùng với việc đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, chưa được trong thời gian qua thì nội dung trọng tâm của buổi làm việc sẽ tập trung bàn về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; nhất là trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định để xây dựng Ayun Pa xứng tầm là vùng động lực khu vực phía Đông Nam.

Theo báo cáo, trong năm 2020, thị xã Ayun Pa có 21/26 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế-xã hội có bước phát triển; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Thị xã cũng đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đại hội đã tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Mặc dù là vùng trọng điểm dịch Covid-19 của tỉnh song trong quý I-2021, thị xã đã tập trung triển khai thực hiện tốt "nhiệm vụ kép”. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ thị xã đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động và xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm: Chương trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ hướng tới đô thị loại III và Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong quý I-2021, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 là 3.323 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 100,1% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng-chống cháy rừng trong mùa khô được tăng cường. Công tác xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai theo kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31-3 đạt hơn 33,6 tỷ đồng, đạt 41,37% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã giao, bằng 121,87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, phát triển. Công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ với nhiều biện pháp đồng bộ, kịp thời xác định, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đến nay, thị xã đã khống chế, kiểm soát được dịch bệnh...

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa. Ảnh: Phương Linh

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp giúp thị xã Ayun Pa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá thị xã chưa tạo được sức bật để xứng tầm là vùng động lực phía Đông Nam của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã phải quyết tâm xây dựng địa phương xứng đáng là trung tâm khu vực phía Đông Nam, xây dựng đô thị văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp, hiện đại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Phải nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đi đôi với việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, thị xã cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quyết tâm thực hiện tốt công tác trồng rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng làm rẫy trên địa bàn. Đồng thời, thị xã cần tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp của địa phương, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo...

PHƯƠNG LINH