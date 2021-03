Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021: Chú trọng đảm bảo giao thông và an ninh trật tự

(GLO)- Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021, các ngành, địa phương của tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng phương án phục vụ trong dịp cao điểm này.

Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại



Ông Nguyễn Quang Huân-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-thông tin: Cảng hiện có 4 hãng hàng không đăng ký hoạt động, khai thác 2 đường bay: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với tần suất 8-10 chuyến /ngày. Dự báo trong dịp trước, trong và sau Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021, lượng khách thông qua nhà ga có thể lên đến 3.000 lượt/ngày.

“Tính đến ngày 23-3, đại diện Vietnam Airlines tại Gia Lai đã thông báo có thể sẽ tăng thêm 2 chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp này. Bamboo Airways cũng có kế hoạch sẽ chuyển qua sử dụng máy bay lớn hơn thay vì tăng chuyến. Ngành Hàng không đã triển khai phương án để phục vụ tốt nhất cũng như đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 nhằm chung tay đem đến một mùa giải thành công, tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi đặt chân đến Phố núi”-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku nhấn mạnh.

Hành khách khai báo y tế trước khi làm thủ tục lên máy bay tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Theo dự kiến, từ ngày 20 đến 29-3, TP. Pleiku sẽ đón khoảng 50 đoàn vận động viên (VĐV) với gần 5.000 VĐV, huấn luyện viên, trọng tài từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng với đó là khoảng chừng ấy người nhà, du khách đến cổ vũ giải.

Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Chúng tôi đã có công văn chỉ đạo về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, yêu cầu các đơn vị vận tải không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn phải góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu, VĐV, du khách khi đến Pleiku trong dịp này”.



Cũng theo ông Đoàn Hữu Dũng, phần lớn các đoàn VĐV đều đã có kế hoạch di chuyển và chủ động phương tiện đi lại, nhất là các đoàn có VĐV chuyên nghiệp. Hơn nữa, các đoàn VĐV đến từ nhiều địa phương khác nhau nên không dồn áp lực đột biến lên một vài tuyến vận tải nào.

“Tuy vậy, chúng tôi vẫn yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải phải chủ động nắm sát tình hình, sẵn sàng nhân lực, phương tiện khi nhu cầu đi lại tăng mạnh. Với doanh nghiệp vận tải tuyến ngắn như taxi, Sở yêu cầu các hãng khai thác phải bảo dưỡng, sơn sửa lại phương tiện, nhắc nhở nhân viên nghiêm túc, chỉnh tề về trang phục và thái độ phục vụ cởi mở, nhiệt tình; đặc biệt là triển khai chặt chẽ phương án phòng-chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”-ông Dũng cho biết thêm.



Lãnh đạo Cảng Hàng không Pleiku đã tổ chức họp với đại diện 4 hãng có đường bay khai thác đi/đến và 2 hãng taxi Mai Linh Gia Lai và Hùng Nhân để quán triệt các nội dung liên đến quan công tác phục vụ nhu cầu đi lại và phòng-chống dịch Covid-19.

Bà Trần Thị Ánh-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai-cho hay: “Trong dịp diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021, dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng, đặc biệt khách hàng là đại biểu, VĐV, du khách. Vì thế, Công ty yêu cầu nhân viên, tài xế phải nâng cao tinh thần phục vụ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19”.



Đảm bảo an ninh trật tự



Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: Trong dịp này sẽ có một lượng khách lớn đổ về TP. Pleiku để tham gia thi đấu, cổ vũ và tham quan. Bởi vậy, lực lượng Công an sẽ tập trung vào công tác bám nắm địa bàn để phát hiện, chủ động có phương án xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát với nhiều hình thức tại nhiều khu vực trọng điểm. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra, đảm bảo an toàn tại các cơ sở lưu trú; đề nghị các cơ sở cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trước khi giải đấu diễn ra, lực lượng Công an đã chủ động gọi hỏi, răn đe các đối tượng quản lý, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực diễn ra lễ hội văn hóa, ẩm thực, nông-lâm sản; lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên và khu vực diễn ra khai mạc, bế mạc giải đấu nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm như: trộm cắp, cướp giật…

Công an TP. Pleiku ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Giải Marathon Báo Tiền Phong. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Môi trường cũng được giao nhiệm vụ chủ động kiểm tra, rà soát các cơ sở ăn uống nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Công an các xã, phường sẽ rà soát các điểm trông, giữ xe theo đúng quy định không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, hoạt động bát nháo…

“Công an TP. Pleiku sẽ huy động 100% quân số, đồng thời huy động Công an các xã, phường đảm bảo an ninh trật tự trong ngày diễn ra tranh tài cũng như tại các hoạt động liên quan. Chúng tôi sẽ quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường và từng cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ”-Thượng tá Cảnh cho hay.



Đặc biệt, Công an TP. Pleiku phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương lân cận triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông. Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) chia sẻ: “Trên tuyến đường chạy, Công an TP. Pleiku bố trí gần 90 chốt với các lực lượng Công an, bảo vệ dân phố. Trước ngày thi đấu, đơn vị sẽ phối hợp cùng lực lượng chuyên môn của Ban tổ chức giải tiến hành rà soát tuyến đường chạy. Qua đó, yêu cầu người dân, các cơ sở kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định cản trở đường chạy của VĐV.

Trong quá trình thi đấu, ngoài tổ công tác làm nhiệm vụ dẫn đường, Công an TP. Pleiku cũng bố trí tổ tuần tra dọc theo tuyến đường chạy để các phương tiện, người dân, gia súc không tác động tiêu cực đến VĐV, ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng chuyên môn của giải. Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự cũng sẽ tiến hành phân luồng từ xa để tránh tình trạng ách tắc, mất trật tự ở các khu vực diễn ra các sự kiện”.

LÊ HÒA-VĂN NGỌC