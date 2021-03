Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Tạo điều kiện để các dự án điện gió triển khai đúng kế hoạch

(GLO)- Ngày 3-3, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn để bàn các giải pháp hỗ trợ đơn vị này tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc vận chuyển thiết bị thuộc các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho biết, hiện có hơn 200 bộ trụ điện gió (3-5 MW) đã được các chủ đầu tư, chủ thầu cam kết nhập khẩu qua Cảng Quy Nhơn để triển khai lắp đặt tại các công trình ở Gia Lai. Do vậy, đề nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận chuyển các thiết bị này.



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu sở, ngành liên quan đề ra các phương án, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án điện gió khởi công đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với các Sở: Giao thông-Vận tải, Công thương, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận chuyển thiết bị đến công trình.



Trong đó, chú trọng việc đền bù và giải phóng mặt bằng, nâng cao hạ tầng điện, viễn thông, sửa chữa hạ tầng giao thông và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển các thiết bị điện gió lưu thông qua các địa phương. Đề ra các kế hoạch, giải pháp chi tiết, cụ thể để thông báo, tuyên truyền, vận động trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao; không để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tập trung đông người gây cản trở, ách tắc giao thông trong suốt quá trình vận chuyển; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các thiết bị điện gió thuộc dự án của Công ty cổ phần Phong điện HBRE Gia Lai triển khai tại huyện Chư Prông hiện đã cập Cảng Quy Nhơn chờ vận chuyển đến công trình lắp đặt. Ảnh: Minh Nguyễn



Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan tính toán chi tiết, đề ra các đề án, kế hoạch lâu dài giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2025-2030 để xử lý, giải phóng mặt bằng trên tuyến đường vận chuyển đi qua, nâng cao sức chịu tải của các công trình hạ tầng giao thông; đề ra các giải pháp di dời biển báo, dải phân cách, các trạm thu phí BOT phù hợp trên suốt tuyến đường đi qua để đảm bảo an toàn cho các phương tiện trong quá trình vận chuyển các cấu kiện, thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng.



Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn thực hiện việc di dời, nâng chiều cao tĩnh không hệ thống dây điện, cáp viễn thông dân sinh trên các tuyến đường bộ vận chuyển. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch điều chỉnh, phân luồng, hướng tuyến đảm bảo lưu thông qua lại của các phương tiện được thông suốt, không gây ách tắc, đảm bảo an toàn giao thông trên suốt tuyến đường vận chuyển…



MINH NGUYỄN