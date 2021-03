Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021 do Công an tỉnh tổ chức tại khu vực tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu trong khuôn viên Nhà khách Công an tỉnh.





Tham gia buổi lễ có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP. Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và lãnh đạo Công an tỉnh trồng cây trong khuôn viên Nhà khách Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành trồng 50 loại cây, gồm: vú sữa, lê ki ma, hương, trắc, lộc vừng,…tại khu vực tượng đài Anh hùng Võ Thị Sáu. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và tạo điểm nhấn về cảnh quan xanh mát tại khuôn viên Nhà khách Công an tỉnh.



Đây là hoạt động hưởng ứng phát động của Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 trong lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, trong năm 2021, mỗi đơn vị thuộc Công an tỉnh sẽ trồng từ 2 cây xanh trở lên, ưu tiên trồng cây gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu; các năm tiếp theo chỉ tiêu trồng cây xanh năm sau gấp 1,5 lần so với năm trước.



