Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Huy động nguồn lực xây dựng An Khê phát triển đồng bộ

(GLO)- Chiều 15-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và định hướng phát triển thời gian tới.





Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.



Kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực



Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết: Trong năm 2020, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và củng cố bộ máy, hoạt động sau đại hội. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ và tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19, song nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu nên tình hình kinh tế-xã hội vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tình hình kinh tế-xã hội trong quý I-2021 có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư theo hướng mở rộng và đồng bộ; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 10-3-2021 là 18,8 tỷ đồng, đạt 19,83% dự toán tỉnh giao, đạt 11,03% dự toán HĐND thị xã giao. Thị xã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đến cuối năm 2020, thị xã còn 246 hộ nghèo (chiếm 1,42%) và 523 hộ cận nghèo (chiếm 3,02%).

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê. Ảnh: Đức Thụy



Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Liên quan đến việc di dời 20 hộ dân xã Thành An sinh sống liền kề Nhà máy Đường An Khê và đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Lợi, Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết, địa phương đã nhiều lần làm việc với Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm và còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.



Theo ông Vỹ, thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, phát triển thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.



Xây dựng An Khê xứng tầm vùng động lực phía Đông tỉnh



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thống nhất, đánh giá cao 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cần chú trọng đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; nhất là việc điều động, luân chuyển để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường. Cùng với đó là quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thống nhất với những kiến nghị của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về việc đầu tư xây dựng các đập điều hòa dọc sông Ba; xây dựng, mở rộng khu di tích Miếu Xà, khu di tích khảo cổ Đá cũ Rộc Tưng.

Thị xã An Khê nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng, thị xã An Khê có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh, song việc khai thác, phát huy chưa tương xứng, chưa xứng tầm là đô thị động lực của tỉnh. Do đó, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cần có quy hoạch chi tiết và đề ra những mục tiêu, công việc, nhiệm vụ cụ thể trong phát triển, xây dựng An Khê trở thành vùng động lực ở khu vực phía Đông của tỉnh. Trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững làm nền tảng cho các thành phần kinh tế khác. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã An Khê tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc di dời một số hộ dân ở xã Thành An sống liền kề, chịu ảnh hưởng của Nhà máy Đường An Khê.



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ: An Khê có rất nhiều thuận lợi, là cửa ngõ phía Đông của tỉnh nằm trên quốc lộ 19 và có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Theo Bí thư Tỉnh ủy, để xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III, xứng tầm là vùng động lực khu vực phía Đông, ngoài nỗ lực của địa phương thì phải có sự vào cuộc, hỗ trợ đắc lực của tỉnh. Trong đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch hỗ trợ thị xã An Khê để phát huy tiềm năng du lịch văn hóa. “Muốn phát huy du lịch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử loài người thì một mình thị xã không thể làm được, kể cả tỉnh, cần đề nghị với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đồng thời đề nghị với Chính phủ để được quan tâm”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.



Theo Bí thư Tỉnh ủy, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh thì tập thể Ban Thường vụ Thị ủy An Khê phải thật sự đoàn kết, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đã đề ra, nhất là đối với 3 nhiệm vụ trọng tâm cần có lộ trình, giải pháp cụ thể. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thị xã An Khê cần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để xây dựng thị xã An Khê phát triển đồng bộ về mọi mặt; chú trọng khai thác các tiềm năng về lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để nâng tầm giá trị các mặt hàng nông sản gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; đảm bảo công tác thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư; giữ vững trật tự an toàn xã hội để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội.

NGỌC MINH