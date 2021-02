Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Chư Pưh: Hỗ trợ 7 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong

(GLO)- Chiều 15-2, đoàn công tác do ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa phương khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Cùng đi có Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh. Ảnh: Minh Nguyễn

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh cho biết: Qua điều tra ban đầu cho thấy, 4 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 14-2 (mùng 3 Tết) trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Plei Dư, xã Ia Hrú đều có nồng độ cồn trong máu.

Riêng 2 người điều khiển phương tiện đã tử vong là Ksor Khúc (SN 2002, trú tại thôn Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà), Rơ Mah Chưng (SN 2001, trú tại thôn Plei Dư, xã Ia Hrú) có nồng độ cồn vượt hơn 72,3% đến 74,1% so với quy định và không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, các nạn nhân ngồi trên xe mô tô đều không đội mũ bảo hiểm. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân khiến 4 nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não, vỡ lồng ngực, vỡ xương hàm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Hạnh đề nghị huyện Chư Pưh cần rà soát lại các đối tượng thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông tại địa phương để có biện pháp giáo dục, răn đe kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, nhất là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, chính quyền các địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phân công thành viên Ban An toàn giao thông huyện phụ trách địa bàn các xã để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, vận động người dân chủ động học để được cấp giấy phép lái xe nhằm nâng cao ý thức, nắm vững Luật Giao thông Đường bộ khi tham gia giao thông.

Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Ảnh: Minh Nguyễn

Chiều cùng ngày, ông Lê Văn Hạnh và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm, động viên và chia sẻ mất mát với các gia đình có con em thương vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; hỗ trợ 3 triệu đồng đối với trường hợp bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước đó, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 2 triệu đồng để lo hậu sự.