Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 17 giờ ngày 4-2, tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Ia Pa. Cả 4 ca này đều đã cách ly tập trung trước đó. Như vậy, đến nay, tỉnh đã có tổng cộng 18 ca dương tính với SARS-CoV-2.



Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Quyết liệt phòng-chống dịch nhưng phải có phương án phát triển kinh tế-xã hội

Ngay trong chiều 4-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch covid-19 tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có cuộc họp trực tuyến khẩn với huyện Ia Pa để triển khai các biện pháp cấp bách khoanh vùng, dập dịch.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo huyện Ia Pa chiều 4-2. Ảnh: Như Nguyện



Cho đến nay, trên địa bàn huyện Ia Pa đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều liên quan đến ổ dịch tại xã Ia Trok.

Tại cuộc họp chiều nay 4/2 giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với huyện Ia Pa bàn các giải pháp khẩn cấp triển khai khoanh vùng, truy vết thần tốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, bằng mọi giá phải khoanh vùng, dập dịch sớm.



Huyện Ia Pa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết hoặc các trường hợp khẩn cấp. Vấn đề là chính quyền địa phương phải tổ chức thực hiện và kiểm tra kiểm soát chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện Ia Pa triển khai thành lập ngay các tổ Covid cộng đồng tại khu dân cư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất sẽ xét nghiệm toàn bộ lực lượng đang làm nhiệm vụ, trong đó cả cán bộ, công chức, quân đội và công an; xét nghiệm diện rộng với 4 xã có ca dương tính, trong đó ưu tiên các xã trọng tâm.



Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Ia Pa tổng hợp toàn bộ đầu mối cần chi viện trong 1 tuần với quan điểm toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn. Trên cơ sở phối hợp với tổ công tác do Sở Y tế phân công xuống đề xuất phương án khám-chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện, tính phương án xử lý cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân nặng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương lập bệnh viện dã chiến tại huyện.



NHƯ NGUYỆN