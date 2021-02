Gia Lai chiều 30 tết thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 17 giờ ngày 11-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2.



Chiều 11-2, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Thông cáo báo chí số 13/TC-BCĐ thông báo về các trường hợp ca bệnh ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 11-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca ghi nhận dương tính tại tỉnh lên 27. Trường hợp ghi nhận mới trước đó nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly nên ít có khả năng lây lan ra cộng đồng.



Cụ thể, bệnh nhân mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 là T.N.T. (SN 1989, trú tại tổ 6, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa). Bệnh nhân này công tác tại huyện Ia Pa, trước đó có tiếp xúc gần với bệnh nhân mã số 1875 nên nguồn lây nhiễm được xác định từ bệnh nhân 1875.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân T.N.T. và đến các địa điểm như thông báo cần khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn, hỗ trợ. Ảnh: Như Nguyện



Qua công tác lấy mẫu, xét nghiệm thì hiện tất cả các mẫu cộng đồng tại xã Ia Peng (huyện Phú Thiện), phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa) và huyện Krông Pa đều âm tính.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét có quyết định giảm mức độ thực hiện cách ly, phong tỏa đối với các địa phương, khu vực không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng trong thời gian 14 ngày theo quy định.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo lịch trình di chuyển của bệnh nhân T.N.T. như sau:



Ngày 27-1 đi làm việc tại cơ quan ở huyện Ia Pa.



Ngày 27-1, bệnh nhân này tham gia khai mạc và làm thư ký Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Ia Pa, tiếp xúc với nhiều người (không nhớ) trong lúc tổ chức giải, trao giải. Buổi trưa đi ăn tại quán Gió Chiều (xã Ia Ma Rơn) cùng với một số thành viên Ban tổ chức gồm: L.V.N (Phòng Giáo dục và Đào tạo), N.N. (giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú huyện), N.T.K.C, Ksor X. (Liên đoàn Lao động huyện), N.V.D, Ksor H, Rcom C, Kpă H’R. (dẫn chương trình văn nghệ), Rmah M. (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện). Trong lúc ăn cơm, tất cả mọi người (trừ N.T.K.C. đến sau) đều có tiếp xúc, bắt tay với bệnh nhân mã số 1875. Đến chiều, N.N.T. đi về cùng xe với H.T.L. (Huyện Đoàn) về nhà ông H. (Công an phường Sông Bờ), sau đó về nhà dượng của H.T.L. ở đường Tăng Bạt Hổ để ăn tối. Còn anh Ksor H. cùng anh S, D, Rcom C, H’R và L.H.H. (xã Kim Tân) đi ăn cháo tại quán bà Nga (ngay cạnh Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện). Lúc này, cả nhóm có tiếp xúc với N.T.T. (nhân viên Trung tâm Y tế huyện).



Ngày 29-1, T.N.T. đi làm tại cơ quan; chiều làm việc với Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa, gặp N.Đ.K, N.T.T.T, D.A. Tối ăn cơm tại quán thỏ Hồng Thơm cùng anh N.Đ.K, anh X. và 3 người bạn của anh N.Đ.K. (không biết tên). Sau đó về nhà vợ là T.T.K.D. ở Phú Thiện.



Ngày 30 và 31-1, ở nhà vợ tại đường Hùng Vương, tổ 12, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện; chỉ ở nhà tiếp xúc với vợ, 2 con và mẹ vợ.



Sáng 1-2, đi xe riêng về nhà riêng ở đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa rồi đến Trạm Y tế phường khai báo y tế và về nhà tự cách ly cho đến nay. Quá trình ở nhà tiếp xúc với 6 người trong gia đình gồm mẹ ruột, chị gái, em gái, em rể và 2 con; không ra ngoài tiếp xúc với ai.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân T.N.T. và đi đến các địa điểm trên trong khoảng thời gian như thông báo khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ, tư vấn.



LÊ HÀ