Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Quyết liệt phòng-chống dịch nhưng phải có phương án phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Sáng 4-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện để triển khai khẩn cấp, triệt để công tác phòng-chống dịch và giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, lưu thông hàng hóa, an sinh xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.



Tại đầu cầu UBND tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.



Sẵn sàng chống dịch trong mọi tình huống



Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tương đối phức tạp, công tác truy vết khó; một số đối tượng khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên, đến hiện tại, chúng ta gần như truy vết được gần hết F1, F2 và đang tiếp tục rà soát, không để sót, lọt. Mục tiêu là khống chế, khoanh vùng các khu vực có dịch để cách ly, xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện các ca dương tính, không để lây lan ra cộng đồng.

Quang cảnh cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh. Ảnh: Như Nguyện



Đối với các địa phương đang có các ca dương tính phải nỗ lực tập trung công tác truy vết, triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng-chống dịch. Các khu vực có dịch phải khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ; tập trung truy vết thần tốc hết các đối tượng F1, F2, không để các đối tượng này là nguồn lây nhiễm ra cộng đồng. Đối với các địa phương chưa có dịch phải luôn sẵn sàng phòng-chống dịch với tâm thế cao nhất.



Thông tin tổng quan về tình hình dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Đến ngày 4-2 đã là ngày thứ 5 kể từ khi Gia Lai ghi nhận có ca dương tính với SARS-CoV-2. Và đến sáng 4-2, toàn tỉnh đã ghi nhận 14 ca dương tính. Các ca bệnh xuất phát từ 2 ổ dịch tại phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) và đám cưới tại xã Ia Trok (huyện Ia Pa). Các ca bệnh chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác truy vết quyết liệt, cách ly tập trung theo đúng quy định.

“Hiện nay, tại Gia Lai ghi nhận chủng biến thể của Anh (chủng B117) rất độc, có thời gian lây rất nhanh, khoảng 2 đến 3 ngày. Khác với chủng trước đây lây qua giọt bắn, chủng này lây qua không khí, vì vậy bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang. Về ca thứ 14, xét nghiệm lần đầu âm tính, lần 2 dương tính nên các địa phương không được chủ quan”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.



Tiếp tục triển khai cấp bách các giải pháp phòng-chống dịch



Hiện nay, tỉnh đã có 5 đội phản ứng nhanh xuống các địa phương và có 50 bác sĩ đã tình nguyện đi xuống các đầu mối. Đồng thời, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cử 2 tổ công tác hỗ trợ truy vết và tăng cường thêm máy xét nghiệm Realtime PCR để tăng cường năng lực xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ngoài ra, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cũng đã chi viện giúp Gia Lai tăng cường công tác xét nghiệm mẫu tối đa lên 3.000 mẫu/ngày trong thời gian đến.

Về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) có 3 thành viên gồm: Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Mạnh Thắng-Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Đội trưởng), Thạc sĩ, bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ-Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới và bác sĩ CK1 Nguyễn Lý Minh Duy-Khoa Hồi sức cấp cứu đã có mặt tại Bệnh viện với nhiệm vụ hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sắp xếp phân luồng cách ly, chuẩn bị phòng mổ cho bệnh nhân Covid-19, quản lý điều trị để đảm bảo hoạt động trở lại an toàn bệnh viện phòng-chống Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã hoạt động trở lại từ 13 giờ ngày 4-2. Ảnh: Vĩnh Long



Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin xấu, độc về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, đăng tải các thông tin chưa chính xác, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Vì vậy, người dân nếu phát hiện những thông tin không đúng, có vấn đề thì báo cáo ngành chức năng để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.



Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện đã có các ý kiến, đề xuất trong công tác phòng-chống dịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương các lượng lực lượng của các địa phương có dịch đã nỗ lực, căng mình phòng-chống dịch, đặc biệt là làm tốt công tác truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. “Tôi biết có nhiều lực lượng làm công tác phòng-chống dịch không có thời gian ngủ nghỉ vì chỉ chậm một giây, một giờ, hậu quả sẽ rất khó lường. Cuộc chiến chống dịch còn lâu dài, vì vậy, các lực lượng cần có sự phân bổ phù hợp để đảm bảo sức khỏe chiến đấu”-Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.



Theo Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện là phải quyết tâm khống chế, xử lý cho được dịch ổn định trước Tết. Phải khoanh vùng, định vị, cách ly các trường hợp dịch tễ liên quan và quản lý thật tốt, không để trường hợp liên quan nào ngoài cộng đồng. Tập trung thần tốc truy vết tốt, xác định F1, F2 và có biện pháp cách ly ngay; hình thành ngay các tổ chống dịch Covid-19 tại cộng đồng. Ban Chỉ đạo các cấp, các sở, ban, ngành nghiên cứu thật kỹ Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 04 của UBND tỉnh để triển khai tốt và hết sức chu đáo, tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương có hướng xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các thông tin cho công tác xử lý dịch bệnh phải được công khai, minh bạch đến các địa phương, các đơn vị có liên quan và toàn thể người dân để mọi người nắm bắt thông tin và chủ động có những biện pháp phòng ngừa sớm nhất. Xử lý nghiêm các thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh để tránh làm hoang mang dư luận.



Theo Chủ tịch UBND tỉnh, dù có dịch hay chưa có dịch, các địa phương cũng phải xem như mình đang có dịch, không được chủ quan và phải chủ động có biện pháp ứng phó, kích hoạt toàn bộ kịch bản phòng-chống dịch. Hiện nay, tỉnh Gia Lai cơ bản xác định được vùng dịch, vùng lây nhiễm và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống. Các địa phương, nhất là địa phương đang có dịch phải khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để dễ dàng truy vết các trường hợp F1, F2. Đối tượng F1 phải cách ly ngay, nếu không hợp tác thì dùng biện pháp cưỡng chế; đối tượng F2 cho cách ly tại nhà và có giải pháp quản lý chặt chẽ; ưu tiên xét nghiệm F1 trước, sau đó đến F2.

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe công dân trong khu cách ly. Ảnh: Vũ Chi



Ban Chỉ đạo tỉnh nghiên cứu xây dựng các khu cách ly mới để khi số người phải cách ly tập trung tăng lớn hơn thì đáp ứng; xây dựng kịch bản có trên 1.000 F1 cách ly tập trung và có trên 100 bệnh nhân Covid-19 điều trị. Sở Y tế tăng cường tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm và xây dựng phương án tách riêng bệnh nhân Covid và bệnh nhân khác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phòng-chống lây nhiễm chéo.



Về công tác tuyên truyền phòng-chống dịch cần tổ chức bằng bằng nhiều hình thức; tuyên truyền trực quan, sinh động bằng pa nô, áp phích các thông điệp phòng-chống dịch, chú trọng tuyên truyền thông điệp 5K; tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp đến người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Một mặt quyết liệt phòng-chống dịch nhưng các đơn vị phải có phương án phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới, có kịch bản phát triển kinh tế-xã hội, không để đứt gãy, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt. Các ngành phải có phương án đảm bảo vấn đề cung ứng hàng hóa, hướng dẫn tổ chức sản xuất trong vùng dịch, giải cứu hàng nông sản cho dân cũng như công tác vận chuyển hàng hóa an toàn trong điều kiện có dịch. Đối với các đơn vị quân đội cần nghiên cứu kỹ, chuẩn bị các điều kiện giao quân an toàn trong thời điểm dịch. Sở Y tế cùng với các ngành chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới diễn ra an toàn.

Sau 48 giờ thực hiện khử khuẩn, truy vết, xét nghiệm, đánh giá kết quả xét nghiệm và căn cứ vào các đề xuất về chuyên môn của các chuyên gia đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, từ 13 giờ ngày 4-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai hoạt động trở lại, đảm bảo công tác an toàn bệnh viện phòng-chống dịch theo quy định.



