Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai thăm, tặng quà Tết tại Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 22-1, đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các thương-bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Sơn Lang, Sơ Pai (huyện Kbang), An Thành, Phú An (huyện Đak Pơ).

Đoàn công tác tặng quà gia đình ông Đinh Nghich (làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ), là người có công với cách mạng. Ảnh: Hà Phương

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã động viên, thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà của tỉnh và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình với sự nghiệp cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, vui Xuân, đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

HÀ PHƯƠNG