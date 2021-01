Quyết liệt xử lý nợ đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 12-2020, số nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 114 tỷ đồng, chiếm khoảng 4% trong tổng số phải thu. Trong đó, nợ kéo dài là 57 tỷ đồng; nợ khó thu, chủ bỏ trốn, phá sản khoảng 14,5 tỷ đồng. Vì thế, đơn vị đang quyết liệt xử lý các trường hợp nợ đóng BHXH.





Nhiều đơn vị dây dưa nợ đóng BHXH



Theo ông Trần Ngọc Tuấn-Trưởng phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh), các đơn vị nợ đóng BHXH kéo dài chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần. Nhiều công ty nợ đóng BHXH kéo dài như: Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức nợ 9,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sông Đà 3 nợ 3,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sông Đà 406 nợ 2,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đông Hưng nợ 2,6 tỷ đồng… Đáng chú ý là Công ty Truyền thông và Sự kiện Gia Lai chỉ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho 2 lao động nhưng đã nợ đóng 44 tháng với số tiền 302 triệu đồng.

Công chức BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các chế độ liên quan lĩnh vực BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện



Nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; gây khó khăn trong việc giải quyết các chính sách BHXH, nhất là giải quyết trợ cấp thất nghiệp không kịp thời; nguyên tắc đóng đến đâu hưởng đến đó nên khi đơn vị không đóng BHXH thì người lao động sẽ bị thiệt thòi khi giải quyết các chế độ BHXH liên quan. Ngoài ra, hệ thống dữ liệu trên cổng giám định BHYT sẽ bị thu hồi, thẻ BHYT tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi đi khám-chữa bệnh BHYT.



Tăng cường thanh-kiểm tra để bảo vệ quyền lợi người lao động



Những năm gần đây, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm sâu. Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp bị đình trệ.

Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã có những phương án hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong việc tạm dừng đóng BHXH… Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngoài theo dõi, đôn đốc nhắc nợ, BHXH tỉnh đã tiến hành thanh-kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, đơn vị dây dưa nợ đóng kéo dài.



Người lao động sẽ bị ảnh hưởng trong việc giải quyết các chế độ, chính sách liên quan khi đơn vị sử dụng lao động nợ đóng BHXH. Ảnh: Như Nguyện



Theo ông Trần Công Hoạt-Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra (BHXH tỉnh), đầu năm 2020, BHXH Việt Nam giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra 185 đơn vị trên địa bàn tỉnh. “Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu các tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra nên BHXH Việt Nam giao điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 giảm còn 42 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch 8 đơn vị và kiểm tra theo kế hoạch 34 đơn vị. Qua thanh tra 8 đơn vị có số nợ gần 923 triệu đồng, ngành đã truy thu chưa đóng, đóng thiếu hơn 17 triệu đồng; số nợ được các đơn vị khắc phục gần 703 triệu đồng. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng thanh tra đột xuất tại 43 đơn vị, đề nghị truy thu trên 500 triệu đồng do chưa đóng, đóng thiếu chế độ của 45 lao động”-ông Hoạt cho biết.



Đối với các đơn vị nợ đóng BHXH kéo dài, sau khi thực hiện các bước vận động, đôn đốc thu hồi nợ nhưng không có kết quả thì bước cuối cùng là chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh để đề nghị khởi tố theo quy định. Mới đây, BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ 1 công ty sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh vì nợ đóng BHXH cho người lao động kéo dài từ tháng 9-2017 với số tiền lớn. Sau đó, đơn vị này đã chuyển trả 1,708 tỷ đồng nợ đóng BHXH. Trước đó, sau khi BHXH tỉnh đã làm thủ tục chuyển hồ sơ của 1 công ty sang cơ quan Công an đề nghị khởi tố hình sự với hành vi tương tự thì đơn vị này đã khắc phục nộp số nợ đóng BHXH trên 10 tỷ đồng.



Ông Đoàn Ngô-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-nhấn mạnh: Thời gian tới, ngoài thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT thì ngành sẽ phấn đấu giảm nợ đọng xuống 2,61% so với tổng số thu. Trong đó, BHXH tỉnh sẽ chú trọng công tác tuyên truyền; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực BHXH.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan như Công an, Cục Thuế, Liên đoàn Lao động… để kịp thời phát hiện các đơn vị không đóng, trốn đóng BHXH để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ những đơn vị có số nợ lớn, nợ đóng kéo dài, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.



NHƯ NGUYỆN