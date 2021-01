Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch: Không chủ quan, không hoang mang trong phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Sáng 29-1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp trực tuyến với 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng-chống dịch.

Triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, đến ngày 28-1, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận 91 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có 84 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Dịch bệnh hiện diễn biến khó lường, chủng mới, biến thể, tốc độ lây lan nhanh. Vì vậy, công tác phòng-chống dịch hết sức phức tạp.

Theo ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, đến ngày 29-1, tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19. Toàn tỉnh hiện có 2 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế; 737 trường hợp cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung, 33 trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Realtime PCR để chẩn đoán SARS-CoV-2. Năng lực thực hiện xét nghiệm trong 1 ngày tối đa là 250 đến 300 mẫu.

Công tác phòng-chống dịch của tỉnh thời gian qua đã được triển khai quyết liệt và tiếp tục tăng cường trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; bình tĩnh, chủ động ứng phó kịp thời, phù hợp; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng-chống dịch Covid-19; tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm "chống dịch như chống giặc” và phương châm: truy vết, sàng lọc, cách ly, xét nghiệm, dập dịch. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Trong tình hình mới hiện nay với diễn biến dịch bệnh phức tạp, khó lường, rất nhiều nhiều vấn đề cấp bách đã được đặt ra. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-thông tin: Về phía Công an tỉnh đã trao đổi với Sở Y tế để thống nhất về việc giám sát đối với các công dân đã thực hiện cách ly tập trung ở các tỉnh khác về hộ gia đình, đồng thời thông tin đến địa phương để tiếp tục giám sát, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an 17 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để nắm danh sách các gia đình có thân nhân đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài có nhu cầu về địa phương và số có khả năng nhập cảnh trái phép; rà soát các hộ có thân nhân sinh sống tại các địa phương có dịch bệnh để kịp thời nắm bắt và cách ly ngay khi về tỉnh. “Hiện nay, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép”-Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác chốt chặn tại các đường mòn, lối tắt phòng-chống nhập cảnh trái phép được các lực lượng tăng cường triển khai nghiêm ngặt, chặt chẽ với quyết tâm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép, đảm bảo phòng-chống dịch và giúp nhân dân yên tâm đón Tết.

Tại cuộc họp sáng 29-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng chỉ đạo việc xây dựng bản tin về phòng-chống dịch để kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh một cách công khai, minh bạch đến người dân. Vì vậy, người dân không nên lo lắng, hoang mang mà yên tâm, tin tưởng và cùng chung tay phối hợp để công tác phòng-chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Liên quan đến các trường hợp đi xe khách từ Hải Dương về tỉnh Gia Lai rạng sáng 29-1, Đại tá Phan Trương-Chủ nhiệm Hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết: Hiện các trường hợp này đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Tất cả các công dân đều ở huyện Đức Cơ. Đơn vị cũng đã phối hợp với ngành Y tế tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đối với các trường hợp từ Hải Dương về huyện Kông Chro vào ngày 28-1, ngành Y tế đã tiến hành điều tra dịch tễ, không có trường hợp nào qua lại các địa điểm mà Bộ Y tế công bố. Hiện các công dân đang cách ly tại nhà và được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng-chống dịch

Người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị, địa phương đã có nhiều ý kiến, đề xuất trong công tác phòng-chống dịch phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay cần hết sức cảnh giác, không chủ quan, không gây hoang mang trong công tác phòng-chống dịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai có khoảng 90 km đường biên giới với Campuchia. Thời điểm hiện nay, các trường hợp nhập cảnh đúng quy định sẽ ít, nhưng dự kiến sẽ gia tăng các trường hợp nhập cảnh trái phép. Vì vậy, yêu cầu lực lượng Biên phòng tỉnh thắt chặt trực gác, giám sát chặt chẽ đường mòn, lối tắt để phát hiện, ngăn chặn kịp thời; tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng-chống dịch với tinh thần không chủ quan, không gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Các lực lượng cần làm rõ có hay không đường dây nhập cảnh trái phép và nếu có thì kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, xã triển khai xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm trong công tác phòng-chống dịch. Trong đó, đặc biệt lưu ý xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện tiếp tục rà soát các phương án, kế hoạch phòng-chống dịch để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Ngành Y tế rà soát nhân lực, vật lực, trang-thiết bị, không được để cán bộ, nhân viên tham gia phòng-chống dịch thiếu trang bị phòng hộ.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ công dân đang cách ly tập trung theo quy định và khi đưa về địa phương thì tiếp tục liên hệ địa phương thực hiện giám sát chặt chẽ tại cộng đồng. Các địa phương phát động phong trào quần chúng nhân dân chung tay phòng-chống dịch, báo cáo kịp thời khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ để ngành chức năng nhanh chóng xử lý tình huống, khoanh vùng phòng dịch. Đồng thời, các địa phương công bố thông tin rộng rãi về đường dây nóng phòng-chống dịch Covid-19; tiếp tục công tác tuyên truyền mạnh mẽ và kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng-chống dịch từ tỉnh đến huyện, kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch trong tình hình mới.

NHƯ NGUYỆN