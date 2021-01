Gia Lai: Tổng kết công tác vận động, đấu tranh, giải quyết tà đạo "Hà Mòn"

(GLO)- Sáng 19-1, tại Hội trường Công an tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, đấu tranh, giải quyết tà đạo "Hà Mòn" từ năm 2009 đến nay. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2007, một số đối tượng ở tỉnh Kon Tum đến Gia Lai tuyên truyền về cái gọi là "Công giáo-Đức mẹ hiển linh ở Hà Mòn". Đến năm 2009, tại địa bàn 7 huyện của tỉnh Gia Lai, hoạt động tà đạo "Hà Mòn" diễn biến phức tạp, lôi kéo nhiều người tham gia. Một số hộ dân bỏ sinh hoạt tôn giáo thuần túy, từng bước cách ly khỏi cộng đồng, không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sau đó, tổ chức phản động FULRO đã tác động các đối tượng cốt cán tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum lôi kéo một số người tin theo tà đạo "Hà Mòn" lánh mặt, lẩn trốn ra rừng hoạt động, chỉ đạo vào bên trong với mục đích phát triển lực lượng, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, chống đối chính quyền, âm mưu thành lập "tôn giáo riêng", "nhà nước riêng" của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Hoạt động của tà đạo "Hà Mòn" đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, làm hủy hoại các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, có thời điểm, số đối tượng cốt cán đã khống chế quần chúng, cán bộ cơ sở, gây cản trở việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.



Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương và lực lượng Công an phối hợp triển triển khai thực hiện quyết liệt các mặt công tác như: vận động quần chúng, tổ chức truy quyét, kêu gọi các đối tượng lẩn trốn, lánh mặt về trình diện; tấn công chính trị, đấu tranh xóa bỏ tác động, ảnh hưởng của tà đạo “Hà Mòn” tại các địa bàn trọng điểm.

Đến nay, công tác đấu tranh, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” cơ bản được giải quyết, làm thất bại âm mưu, ý đồ của bọn phản động FULRO. Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt, xử lý toàn bộ số đối tượng cầm đầu, cốt cán lẩn trốn, lánh mặt hoạt động; xóa bỏ toàn bộ các khung ngầm, điểm nhóm tà đạo “Hà Mòn” hình thành, phục hồi bên trong. Hệ thống chính trị cơ sở tại các địa bàn đã được tăng cường, kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển… Nhờ đó, tư tưởng của quần chúng nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức rõ âm mưu phản động, lừa phỉnh của tà đạo “Hà Mòn”.





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, giải quyết tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2020. Ảnh: Lê Ánh



Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đã trình bày nhiều tham luận có nội dung về công tác phối hợp giữa các lực lượng, tranh thủ chức sắc, người uy tín tại cơ sở trong đấu tranh, giải quyết tà đạo “Hà Mòn”; thực trạng, kết quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người từng tham gia tà đạo “Hà Mòn” tại cộng đồng…



Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác vận động, đấu tranh, giải quyết tà đạo "Hà Mòn". Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đến vấn đề an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, chăm lo phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống chính trị cơ sở; đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và phát động sâu rộng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, giải quyết tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2020. Ảnh: Lê Ánh



Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 14 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, giải quyết tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2020.



LÊ ÁNH