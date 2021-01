Gia Lai: Thu phạt và nộp ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 8-1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác quản lý thị trường năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.



Hàng giả, hàng nhái vẫn trôi nổi trên thị trường Gia Lai



Năm 2020, lực lượng Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.807 vụ (giảm 385 vụ so với năm trước) và phát hiện 1.232 vụ vi phạm (giảm 237 vụ so với năm trước), trong đó chuyển UBND tỉnh xử lý 6 vụ, các vụ còn lại do QLTT tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Tổng số tiền thu, nộp ngân sách nhà nước trên 6 tỷ đồng (giảm 836.436.000 đồng so với năm trước).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Cụ thể, trong năm lực lượng QLTT tỉnh đã tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các vụ liên quan đến các mặt hàng nổi cộm, như: thuốc lá, xăng dầu, phân bón, dược phẩm, mỹ phẩm, khẩu trang. Đồng thời tiến hành kiểm tra, xử lý 818 vụ (thu phạt hơn 4 tỷ đồng) đối với các hành vi vi phạm: kinh doanh hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… Đặc biệt bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng QLTT tỉnh đã phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên trang mạng xã hội: zalo, facebook.



Bên cạnh đó, trong năm lực lượng QLTT tỉnh cũng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, trong đó tập trung vào công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu: dán 4.668 tờ áp phích; tuyên truyền bằng vật phẩm: ly, dĩa, bật lửa có in khuyến cáo “Nói không với thuốc lá lậu”; “Người Việt dùng hàng Việt”; triển khai cho 231 cơ sở kinh doanh ký cam kết: không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm.



Năm 2021, dự báo tình hình thị trường có nhiều biến động, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tình hình buôn bán hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại có khả năng sẽ gia tăng, do đó tại hội nghị Cục QLTT tỉnh cũng đã triển khai nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Theo đó, các lực lượng tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật dưới nhiều hình thức; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định…



ANH HUY