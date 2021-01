Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(GLO)- Chiều 14-1, các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.





Năm 2020, công tác nội chính tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Nhờ đó, tình hình quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc



Trong năm, công tác phòng-chống tham nhũng được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi gần 2,3 tỷ đồng trong tổng số tiền phát hiện qua phòng-chống tham nhũng là hơn 4,3 tỷ đồng.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp nắm tình hình, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời các mặt công tác trên lĩnh vực nội chính và phòng-chống tham nhũng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc



Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trong năm 2021 cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tham nhũng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là về vấn đề con người từ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực thi công vụ. Điều đó đòi hỏi ý thức của từng cán bộ, công chức và trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu. Đặc biệt là chú ý các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng như: tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên-môi trường, tổ chức cán bộ, chính sách… Phải cương quyết đấu tranh, nói không với tham nhũng. Các cơ quan chuyên trách phòng-chống tham nhũng cần nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, thanh tra, điều tra, truy tố để xử lý nghiêm minh kịp thời. Đồng thời, cần thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền”.



Với công tác nội chính, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải chuẩn bị kỹ càng cho các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2021. Theo đó, cần tăng cường công tác nắm tình hình từ bên trong, bên ngoài; công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; phải đánh giá đúng, trúng vấn đề để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tránh phát sinh điểm nóng ở cơ sở; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động móc nối của các đối tượng “Tin lành Đê ga”, FULRO; ngăn chặn tình trạng vượt biên, xâm nhập qua biên giới, quản lý tốt đối tượng ở cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, phản bác, đấu tranh trên không gian mạng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

VĂN NGỌC