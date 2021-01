An Khê tăng cường phòng-chống cháy nổ dịp Tết

(GLO)- Thời điểm này, các cơ sở kinh doanh tại chợ An Khê (tỉnh Gia Lai) tích trữ lượng hàng hóa lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được ngành chức năng và chủ cơ sở kinh doanh chú trọng.

Nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ

Chợ An Khê hiện có trên 300 hộ kinh doanh với số lượng hàng hóa lớn, trong đó có những loại dễ cháy như: quần áo, giày dép, hàng khô, vàng mã… Vì vậy, nơi đây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, các tiểu thương tận dụng mọi vị trí để trưng bày hàng hóa, thậm chí lấn cả lối đi.

Chị Lâm Thị Bích Thủy-tiểu thương bán giày dép-phân trần: “Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong dịp Tết, tôi đã nhập lượng hàng hóa tăng gấp đôi so với những tháng bình thường. Vì hàng dồn về cùng lúc nhiều mà mặt bằng có hạn nên tôi đành phải cơi nới để có chỗ chứa và trưng bày”.

Đến mua hàng tại chợ An Khê, chị Nguyễn Thị Hoa (tổ 1, phường An Phú) cho biết: “Thời gian này, người đổ về chợ mua sắm luôn đông đúc. Trong khi đó, các tiểu thương tận dụng mọi vị trí để trưng bày hàng hóa. Điều này khiến cho việc đi lại, quan sát bị hạn chế. Nếu xảy ra cháy, nổ thì việc thoát ra ngoài rất khó khăn”.

Thành viên Ban quản lý chợ An Khê kiểm tra bình cứu hỏa tại khu vực buôn bán giày dép, quần áo. Ảnh: Ngọc Minh

Ngoài chợ truyền thống, các cửa hàng và cơ sở kinh doanh cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Ông Nguyễn Văn Chính-chủ cửa hàng điện máy, nội thất Minh Chính (tổ 14, phường An Phú) chia sẻ: “Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Vì thế, chúng tôi đã nhập thêm hàng. Các mặt hàng nội thất, điện máy và các thiết bị điện tại trung tâm có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình đó, chúng tôi chỉ trưng bày những mẫu sản phẩm cần thiết; nhắc nhở nhân viên sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các sản phẩm; tạo lối đi thông thoáng để luân chuyển hàng hóa và phục vụ công tác PCCC”.

Chủ động PCCC

Để đảm bảo an toàn PCCC, Ban Quản lý chợ An Khê trang bị 20 cuộn vòi chuyên dụng chữa cháy; đặt 30 bình cứu hỏa ở các vị trí dễ nhìn, dễ lấy nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố cháy xảy ra. Đơn vị cũng xây bể chứa nước trên 60 m3, lắp 3 máy bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cắt cử người luân phiên trực 24/24 giờ.

Ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế kiêm Trưởng ban quản lý chợ An Khê-thông tin: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên và các hộ kinh doanh đề cao cảnh giác, không lập bàn thờ, đốt nhang đèn, vàng mã trong chợ, không kinh doanh pháo nổ và các chất dễ cháy; sắp xếp, trưng bày hàng hóa gọn gàng và tuân thủ các quy định PCCC. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền cho khách hàng nâng cao ý thức bảo đảm an toàn PCCC như: không hút thuốc tại khu vực cấm, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ khi có tình huống cháy, nổ xảy ra”.

Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa cho các hộ kinh doanh. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2020, trên địa bàn thị xã An Khê xảy ra 3 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy xe khách và 2 vụ cháy nhà, gây thiệt hại về tài sản gần 64 triệu đồng, không thiệt hại về người.

Theo Trung tá Trần Đăng Khoa-Đội trưởng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê, hàng năm, Đội phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ; củng cố lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đảm bảo hoạt động có hiệu quả, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ đầu.

Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra công tác PCCC ở các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về PCCC. Bên cạnh đó, Đội tích cực phối hợp với Công an, chính quyền địa phương tổ chức triển khai các biện pháp về an toàn PCCC, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán.

“Đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ đảm bảo về lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, xử lý kịp thời khi có cháy, nổ và các tình huống khác xảy ra; sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện cho các địa phương khi có yêu cầu. Để đón Tết vui tươi và an toàn, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình cần tăng cường các biện pháp PCCC, tự kiểm tra các trang-thiết bị PCCC; thực hiện nghiêm các quy định, điều kiện an toàn PCCC”-Trung tá Khoa nhấn mạnh.

