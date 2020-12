UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống dịch Covid-19 dịp Tết

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2503/UBND-NC về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với phòng-chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.





Lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm TTATGT gắn với phòng-chống dịch Covid-19. Tập trung tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, hành vi chở quá tải trọng, quá số người quy định, nhất là vào các khung giờ từ 19 đến 24 giờ thường xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến, địa bàn có tình hình TTATGT phức tạp. Cương quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát. Thông tin, báo cáo kịp thời các vụ tai nạn, sự cố giao thông nghiêm trọng để phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh và cơ quan liên quan khắc phục, xử lý.



Sở Giao thông-Vận tải có phương án tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu, lễ hội Xuân 2021, kết nối với các khu vực tổ chức lễ hội, tổ chức sự kiện, địa điểm tham quan du lịch. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về TTATGT; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trên phương tiện vận tải.

Thường xuyên kiểm tra TTATGT, phòng dịch Covid-19 tại các bến xe; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé, chèn ép, sang nhượng, đón trả khách không đúng quy định. Hướng dẫn kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các hư hỏng và thực hiện quy định về TTATGT, bảo vệ môi trường tại các công trình vừa thi công vừa khai thác trên địa bàn tỉnh trước khi tạm dừng thi công trong thời gian diễn ra các lễ hội và đón Tết…



Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có phương án chuẩn bị trang-thiết bị, nhân lực, phương tiện, thuốc chữa bệnh và các điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời cấp cứu, điều trị đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông; tổng hợp báo cáo số liệu các trường hợp bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho Ban An toàn Giao thông tỉnh. Phối hợp với ngành Giao thông-Vận tải có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm Covid-19 tại các bến xe và phương tiện vận tải công cộng…

Xe khách Bắc Nam lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT; chỉ đạo triển khai phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn quản lý, tập trung các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong thanh -thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số; kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè đô thị và hành lang an toàn giao thông; khẩn trương tổ chức duy tu, sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng của công trình giao thông.



THANH NHẬT