Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

(GLO)- Sáng 19-12, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng gần 400 đại biểu là các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Tự hào với truyền thống

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ công lao của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định: Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và tấm gương của các thế hệ cha anh đi trước để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin: Thời gian qua, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện được chú trọng. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,53% dân số. Cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được đầu tư nâng cấp đáp ứng tốt như cầu.

Đại tá Lê Tuấn Hiền nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để cấp ủy, chính quyền và nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, tô thắm thêm truyền thống “đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng" của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai".

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 5-cho biết: Chúng tôi rất tự hào về những thành quả phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh. Là những cán bộ cao cấp của Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh. Sự phát triển của tỉnh có sự đóng góp của các lực lượng vũ trang. Tôi tin tưởng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh đi trước, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.

Dự buổi gặp mặt, nhiều cán bộ cao cấp của Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh dù tuổi cao song vẫn cố gắng đến dự để cùng đồng đội ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại tá Nguyễn Hữu Khuê-nguyên Phó Chỉ huy về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không kìm nén được xúc động cho biết: Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh vì trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn quan tâm và tổ chức buổi gặp mặt này. Điều này cho thấy tỉnh rất quan tâm và ghi nhận những cống hiến của các thế hệ đi trước. Chúng tôi dù đã rời xa quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường nhưng vẫn khắc ghi lời Bác dạy “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang với truyền thống oanh liệt của quân đội, bất cứ đi đâu, làm việc gì cũng phải gương mẫu”. Vì vậy, chúng tôi luôn gương mẫu, tham gia các hoạt động ở địa phương để xứng danh truyền thống.

Tiếp tục xây dựng địa phương vững mạnh

Sau khi ôn lại truyền thống 76 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã gửi lời thăm hỏi, động viên và tri ân các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sự phát triển của tỉnh Gia Lai hôm nay có sự đóng góp rất lớn của những đồng chí đang có mặt trong hội trường này, những con người mà hôm qua gắn liền với bao chiến công oanh liệt và chiến thắng vinh quang của Quân đội, của lực lượng vũ trang tỉnh. Mặc dù hôm nay đã trở về với cuộc sống đời thường, song các đồng chí luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ thế hệ đi sau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Các sĩ quan cao cấp của Quân đội trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đồng thời, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên các sĩ quan cao cấp của Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin: Năm 2020, mặc dù gặp những khó khăn nhưng được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 19,71% thì đến cuối năm 2020 đã giảm còn dưới 5%. Hiện nay, toàn tỉnh có 172/184 xã đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự; có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được đảm bảo...

Đồng chí Võ Ngọc Thành nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn tin tưởng sâu sắc vào những tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, những người được tôi luyện, trưởng thành trong chiến tranh, có ý chí, niềm tin và quyết tâm vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: “Thời gian tới, tỉnh rất mong các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức của mình trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững và toàn diện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vì những đóng to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, gìn giữ hòa bình cũng như tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp”.

Thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Lê Kim Giàu-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-khẳng định: Phát huy truyền thống 76 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, nguyện kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hệ tốt chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế.

