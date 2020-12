Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm ở Pleiku

(GLO)- Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt kịp thời giải cứu 1 người đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Đồng thời đã khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy kịp thời, không để lây lan sang khu vực đông dân cư, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Ngày 3-12, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) cho biết đang phối hợp với Công an TP. Pleiku điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn trên địa bàn TP. Pleiku. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 45 phút sáng cùng ngày tại cơ sở rèm màn Phượng (địa chỉ 39 Ngô Gia Tự, phường Diên Hồng), ngay bên hông Trung tâm Thương mại Pleiku. Chủ cơ sở là ông Võ Quang Trương (SN 1959).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều 6 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 65 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, lực lượng Công an đã giải cứu được anh Võ Quốc Dũng (SN 1991, con trai ông Trương) đang bị mắc kẹt ở tầng 3 tòa nhà. Đến khoảng 5 giờ sáng 3-12, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Nhớ lại thời khắc sinh tử vừa trải qua, anh Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết: Tối 2-12, khi cha mẹ trở về 1 căn nhà khác để ngủ thì mình anh ngủ lại căn nhà số 39 Ngô Gia Tự. Đây là căn nhà được nối liền giữa 2 gian nhà trước và nhà sau ở phía con hẻm nhỏ thông ra đường Duy Tân. Nhà sau chỉ có tầng trệt với mái tôn rộng khoảng 80 m2 được sử dụng để chứa hàng hóa như rèm, màn, các dụng cụ… Căn nhà trước ở mặt đường Ngô Gia Tự có 3 tầng, diện tích nền khoảng 100 m2. Khoảng 22 giờ ngày 2-12, anh Dũng đã đi tắt hết các thiết bị điện trong nhà, đồng thời kiểm tra khóa cửa trước khi lên ngủ tại căn phòng ở tầng 3 ngôi nhà phía trước.

Ngọn lửa đã được khống chế kịp thời, không để lan sang các khu vực xung quanh. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Khi đang ngủ say, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 3-12, anh Dũng bất ngờ thấy nóng và ngạt thở nên vùng dậy. Khi đứng xuống nền nhà, anh thấy bàn chân nóng ran và khói đen ngột ngạt. Biết căn nhà đang cháy, anh liền bò xuống nền nhà vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước, sau đó che vào miệng để ngăn khí độc.

“Tôi từng được huấn luyện về cách ứng cứu khi bị hỏa hoạn nên lúc đó dù rất hoảng loạn, tôi cũng cố gắng lấy khăn tẩm nước để có thể hô hấp. Thấy lửa bốc lên dữ dội từ giếng trời, còn có cả tiếng kính nổ và khói đặc sệt chứa nhiều khí độc nên tôi liền bò ra ngoài lan can tầng 3 để kêu cứu. Vì mất điện, trời tối nên tôi đã đụng đầu vào vật dụng trong nhà và bị thương nhẹ. Tôi lấy khăn vẫy kêu cứu và lấy điện thoại bật đèn pin cho mọi người biết. Lúc ấy hoảng quá vì nếu chỉ đứng lại một chút nữa thôi chắc tôi sẽ không thở nổi nên định nhảy xuống từ tầng 3 ở độ cao chừng 10 m. Rất may là xe chữa cháy tới kịp thời đã đưa thang cứu hộ để tôi xuống an toàn”-anh Dũng kể.

Vụ cháy xảy ra ở khu vực đông dân cư đã khiến nhiều người xung quanh hoảng loạn trong đêm. Bà Mã Thị Phấn (72 tuổi) kể: “Cả nhà tôi đang ngủ thì thấy khói đen bay qua nên hoảng quá gọi nhau dậy và chạy ra ngoài thì thấy nhà ông Trương kế bên đang cháy nghi ngút, lửa bắt đầu bốc ra từ gian nhà phía sau. Lúc ấy, mọi người mới tá hỏa gọi Cảnh sát phòng cháy rồi sơ tán tài sản chứ sợ cháy lan lắm. Cả đêm quanh khu này không ai ngủ được vì khói và vì sợ tường sập. Nhà tôi ở sát bên nên cũng bị nứt một đoạn dài vì ảnh hưởng của vụ cháy. Nhờ có lực lượng Công an kịp thời đến ứng cứu, dập tắt ngọn lửa chứ nếu cháy sang các nhà bên cạnh, nhà nào cũng nhiều hàng hóa thì thiệt hại còn kinh khủng cỡ nào”.

Một lượng lớn hàng hóa đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH-cho biết: “Khi tiếp cận đám cháy, các cán bộ, chiến sĩ đã ưu tiến giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Sau đó huy động nhiều phương tiện, nguồn nước ở xung quanh để giải quyết trực diện đám cháy, tránh để lây lan. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn vì giữa ban đêm, ở khu vực chật hẹp, ngôi nhà được thiết kế với kết cấu phức tạp và đặc biệt bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như vải, gỗ… Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã phải rất nỗ lực để phá cánh cửa cuốn đã bị kẹt vì mất điện để tiếp cận, dập tắt ngọn lửa một cách hiệu quả nhất”.

Trong khi đó, ông Bùi Kim Truyền-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku-cho hay: “Ngay trong đêm, tổ tự vệ ứng trực của Ban Quản lý đã phối hợp kịp thời với lực lượng Công an để chủ động dập tắt đám cháy. Vào mùa hanh khô cuối năm, chúng tôi cũng thường xuyên đi nhắc nhở các tiểu thương kinh doanh cần nâng cao ý thức phòng cháy, cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn điện, tuyệt đối không được đốt vàng mã ở khu vực chợ và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Theo quan sát của P.V, căn nhà của gia đình ông Trương bị thiệt hại nặng nề. Không chỉ một lượng lớn hàng hóa, vật dụng, hồ sơ, giấy tờ bên trong bị thiêu rụi mà kết cấu căn nhà cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều khu vực tường đã xuất hiện vết nứt lớn, mái tôn bị sập hoàn toàn. Bước đầu gia đình ông Trương xác định thiệt hại khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.

