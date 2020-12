Kông Chro: Lật xuồng trên sông Ba, 1 người mất tích

(GLO)- Sáng 23-12, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em Lê Minh Hoàn (16 tuổi) mất tích tại sông Ba, thuộc xã An Trung, huyện Kông Chro.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm em Hoàn. Ảnh: Phương Nam

Theo ông Đinh Anơi-Phó Chủ tịch UBND xã An Trung: Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 22-12, em Văn Đình Chánh (16 tuổi), Trần Văn Linh (16 tuổi) và Lê Minh Hoàn (cùng trú tại xã An Trung) chèo xuồng trên sông Ba để đến nhà Linh ở làng Biên để chơi.

Sau đó, cả 3 em cùng chèo xuồng quay về thì xuồng bị lật trên đoạn sông Ba giữa làng Brọch Siêu với làng Biên. Lúc này, em Linh và Chánh bơi được vào bờ, còn em Hoàn mất tích.

Hiện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đang xin chi viện từ lực lượng chức năng của tỉnh để mở rộng công tác tìm kiếm.