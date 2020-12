Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba

(GLO)- Ngày 22-12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 3. Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Gia Lai, các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2020, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức song Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo. Công tác vận động, phối hợp, tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ cho việc phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, chặt chẽ; việc phối hợp phân bổ các nguồn lực ủng hộ cũng được thực hiện có hiệu quả.

Tính đến ngày 30-10-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận trên 2.263 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng-chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ tiền, hiện vật đến đối tượng sử dụng trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân ở các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực. Cụ thể, nguồn cứu trợ trung ương, địa phương đã tiếp nhận 392 tỷ đồng và phân bổ trên 327 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão lũ. Tính đến ngày 8-12-2020, MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 7.520 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cũng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20.017 nhà "Đại đoàn kết" và nhiều phương tiện sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng-chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đến nay đã có 52/63 tỉnh, thành phố ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; 50/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chúc mừng những thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đạt được trong năm 2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội… Do đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức đồng lòng đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Mặt trận các cấp cần có kế hoạch cụ thể tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức hiệu quả chương trình chung sức “Vì người nghèo” năm 2021. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực, chủ động hơn nữa trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh....

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ xuất sắc toàn diện cho 11 tập thể; cờ xuất sắc cho 16 tập thể, trong đó có Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

ANH HUY