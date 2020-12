Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Chiều 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ III (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Trường

Năm 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tập trung chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của FULRO lưu vong; kịp thời đấu tranh, bóc gỡ các hoạt động âm mưu phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; xóa bỏ hoạt động tà đạo "Hà Mòn”.



So với mục tiêu đề ra trong nghị quyết năm 2020 của Đảng bộ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Cụ thể, tội phạm giảm 5% so với năm 2019 (vượt chỉ tiêu 3,38%); tỷ lệ điều tra án đạt 81,51%, án rất nghiêm trọng đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu 6,51%); tỷ lệ thu hồi tài sản án tham nhũng đạt trên 90%; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số… Các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được chú trọng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển sâu rộng… Công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm.



Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có sự chuyển biến rõ nét. Đảng bộ Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ…



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tích cực, chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân và huy động các nguồn lực để bảo đảm vững chắc an ninh trật tự. Làm tốt công tác dân vận đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an các tỉnh giáp biên của Campuchia trong bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm… Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để nhân dân đón Tết trong an toàn, hạnh phúc.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020, hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua 8 chỉ tiêu về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 của Đảng bộ Công an tỉnh.

Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Hữu Trường



Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Qua bình xét phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 có 19 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 4 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 được Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khen thưởng.

HỮU TRƯỜNG