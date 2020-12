Buổi làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: Kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển

(GLO)- Sau phần khai mạc, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bước vào buổi làm việc đầu tiên. Các đại biểu đã được nghe đại diện HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; cùng một số nội dung quan trọng khác.





Những kết quả khả quan



Mặc dù chịu nhiều tác động bởi thời tiết, dịch Covid-19, bạch hầu,… nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo thực hiện của UBND, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, năm 2020 tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả quan trọng. Dự ước có 15/21 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy



Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông nhấn mạnh: Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,3% (trong đó nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 5,91%; công nghiệp-xây dựng tăng 6,66%; dịch vụ tăng 6,6%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. GRDP bình quân đầu người đạt 51,9 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.519 tỷ đồng, bằng 98,26% kế hoạch, tăng 6,61% so với năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 75.000 tỷ đồng, bằng 93,75% kế hoạch, tăng 7,78% so với năm ngoái, đạt 100% kịch bản tăng trưởng sau dịch Covid-19. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 30.000 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết, tăng 15,39% so với năm 2019; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.628,4 tỷ đồng (bằng 101,3% dự toán Trung ương giao, 89% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,8%)...



Năm 2020, ngành nông nghiệp đã thể hiện được vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước thực hiện 30.186 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch, tăng 5,84% so với năm 2019. Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 549.368 ha, bằng 102,46% kế hoạch, tăng 2,99%; năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây trồng đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có trên 28.130 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Chăn nuôi có chuyển biến rõ nét trong tổ chức sản xuất. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trên địa bàn tỉnh hiện có 68 dự án xin chủ trương đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô lớn, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy





“Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 88 xã và 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Gia Lai có thêm 107 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn là 149. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,5%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 6,25%. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí…”-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông thông tin tại kỳ họp.



Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019 của tỉnh đứng thứ 30 (tăng 3 bậc so với năm 2018, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên). Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đứng thứ 41 (tăng 9 bậc so với năm 2018, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên). Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư có những tín hiệu khả quan. Năm 2020, tỉnh có 56 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 43.700 tỷ đồng; có 1.150 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 27,5%; toàn tỉnh hiện có 7.008 doanh nghiệp...

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy



Tập trung khắc phục những tồn tại



Trong 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, có 6 chỉ tiêu không đạt gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP); thu nhập bình quân đầu người; kim ngạch xuất khẩu; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ; số lao động được tạo việc làm mới. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn hán đầu năm và lũ lụt cuối năm đã tác động đến nhiều mặt kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngưng hoạt động hoặc giải thể, người lao động bị mất việc. Bên cạnh đó, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân; một số dự án kêu gọi đầu tư chậm tiến độ; thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản tuy có tiến bộ nhưng chưa đạt yêu cầu...



Đánh giá về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn-cho rằng: Cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã bị tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 và tình hình thời tiết diễn biến thất thường nên năm 2020, Gia Lai có một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Do đó, tại kỳ họp lần này các đại biểu HĐND tỉnh cần phân tích và có giải pháp khắc phục trong năm 2021.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy



Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn cũng chỉ rõ: Việc triển khai các nhiệm vụ năm 2020 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc triển khai một số chương trình, dự án trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương còn buông lỏng. Đặc biệt, trong công tác quản lý tài nguyên rừng, vẫn còn để xảy ra nhiều vụ khai thác, phá rừng trái pháp luật gây dư luận xấu. Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng chưa thực sự bền vững, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, an ninh chính trị còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp… “Tại kỳ họp lần này, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 một cách toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất”-Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.



Cũng trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã nghe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác xét xử năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021; Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tình hình kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Thường trực HĐND báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ 13 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết dứt điểm và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16.



Chiều nay, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; Thường trực HĐND tỉnh trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XI năm 2021; UBND tỉnh trình bày danh mục 18 dự thảo nghị quyết xin ý kiến HĐND tỉnh; UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…



Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

