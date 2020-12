Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

(GLO)- Chiều 31-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2021).





Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Minh Nguyễn

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, 17 huyện, thị xã, thành phố.



Phát biểu ôn lại truyền thống của ngành Nội chính Đảng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung khẳng định: Sau gần 8 năm kể từ khi tái thành lập (năm 2013), Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình “từ xa, từ cơ sở”, qua đó dự báo, đánh giá, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự...

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Nguyễn



Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhờ đó, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã có chuyển biến tích cực; nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy được Thường trực Tỉnh ủy giao theo dõi, đôn đốc và tham mưu chỉ đạo xử lý 57 vụ án, vụ việc và 10 khiếu nại về lĩnh vực tư pháp kéo dài; trong đó có 33 vụ/51 bị can về tội phạm tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 34 vụ, việc và 6 khiếu nại. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân; nhận và xử lý 1.325 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Nguyễn



Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.



Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp của cấp ủy về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai cụ thể hóa việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên lĩnh vực nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp đi vào cuộc sống.



Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phòng Theo dõi công tác phòng-chống tham nhũng, Phòng Theo dõi các vụ án, tiếp dân, xử lý đơn và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Tỉnh ủyđược Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến năm 2020.



MINH NGUYỄN