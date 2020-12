Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 24-12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai.

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các thành viên trong tổ biên tập Đề án.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 7.542 mô hình tự quản do Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và một số ngành liên quan phối hợp thành lập, tập trung vào các lĩnh vực như: bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh.

Các ý kiến tham gia tại buổi làm việc cho rằng, cùng với hệ thống chính trị ở cơ sở, các mô hình tự quản đã góp phần quan trọng trong tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các mô hình tự quản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Nhiều mô hình được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng như: camera an ninh, tiếng kẻng an ninh, phụ nữ tự quản đường biên, nói không với túi ni lông và rác thải nhựa, phụ nữ nói không với tín dụng đen...

Hiệu quả từ các mô hình tự quản góp phần quan trọng để các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và các ngành liên quan có lúc chưa chặt chẽ; nhiều mô hình còn hình thức, hiệu quả thấp, chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng những mô hình hiệu quả chưa kịp thời; một số mô hình còn phụ thuộc vào kinh phí từ các phòng trào, cuộc vận động nên thiếu tính bền vững...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Điều đó được thể hiện qua số lượng mô hình được thành lập khá lớn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, nhiều mô hình thể hiện sự sáng tạo và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhiều mô hình có những đóng góp quan trọng vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh để lan toả những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả. Đoàn công tác sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham gia tại buổi làm việc để tham mưu Ban Chỉ đạo trong quá trình xây dựng Đề án trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

