Mang Yang: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước

(GLO)- Lực lượng chức năng và người dân vừa tìm được thi thể anh Hyeu (trú tại làng Hier, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) sau hơn 3 ngày mất tích. Nạn nhân được xác định tử vong do đuối nước.

Sáng 1-11, ông Lê Văn Lắm-Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết, UBND xã cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình anh Hyeu.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thi thể anh Hyeu. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, sáng 28-10, dù đang ảnh hưởng bão số 9 nhưng anh Hyeu vẫn điều khiển xe máy đến một con suối gần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để đánh bắt cá. Chiều cùng ngày, gia đình không thấy anh trở về nên đã tự tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến sáng 29-10, khi phát hiện chiếc xe máy của anh Hyeu bỏ lại bên bờ suối, người nhà đã trình báo lực lượng chức năng. Ủy ban nhân dân UBND xã Ayun đã cử lực lượng dân quân, Công an tham gia công tác tìm kiếm dọc theo các sông, suối trong khu vực.

Tuy nhiên, vì mưa to nên mực nước ở các sông, suối dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 14 giờ ngày 31-10, thi thể của anh Hyeu được phát hiện ở một con suối tại khu vực thôn Đoàn Kết, xã Ayun, cách điểm anh này để lại chiếc xe máy khoảng 13 km.

Qua khám nghiệm, lực lượng Công an xác định nạn nhân tử vong do đuối nước. Do đó, thi thể đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ.