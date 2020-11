Gia Lai: Triệt phá sới bạc quy mô lớn trong vườn điều

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp cùng Công an huyện Krông Pa triệt phá một sới bạc được tổ chức quy mô giữa vườn điều, bắt giữ 11 đối tượng, thu hơn 450 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, đây là sới bạc do đối tượng Trần Văn Bình (tên thường gọi Bình Điếm, SN 1976, trú tại thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cầm đầu. Bình là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”.

Sau khi ra tù, Bình cùng vợ là Nguyễn Thị Phin đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Bình Phương, chuyên kinh doanh lâm sản. Bình được xem là một “đại gia” về kinh doanh gỗ tại Krông Pa.

Thời gian gần đây, Bình đứng ra tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Bình thường cho các “tay chân” thăm dò địa điểm tổ chức sới bạc ở những nơi vắng vẻ như vườn điều, nghĩa trang… Khi thấy động, các đối tượng liên tiếp di chuyển địa điểm xung quanh khu vực huyện Krông Pa.

Sòng bạc của Bình thường được tổ chức vào buổi tối và kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Dưới trướng của Bình có các đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, chở con bạc, làm cái xóc đĩa… Bình cho “đàn em” đánh tiếng cho các con bạc từ các nơi tụ tập về chơi để thu lợi bất chính. Bản thân Bình cũng tham gia vào các cuộc sát phạt đỏ đen này.

Trần Văn Bình (giữa) được xác định là đối tượng cầm đầu sới bạc. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Những con bạc đi ô tô sẽ để xe tại nhà Bình rồi Bình cho người chở vào sới bạc. Với các con bạc đi xe máy, khi có người giới thiệu, cảm thấy tin tưởng, Bình sẽ cho đi xe vào trong sới để đánh bạc. Dụng cụ đánh bạc trong sới của Bình gồm 1 bát, 1 đĩa, 4 quân vị được cắt ra từ lá bài tú lơ khơ.

Được tổ chức ban đêm ở nơi hoang vắng, lại có người cảnh giới ở lối vào nên Bình tự tin sới bạc của mình sẽ không bị lực lượng Công an phát hiện. Tuy nhiên, hoạt động của sới bạc này đã không qua mắt được lực lượng Công an.

Sau khi nắm được thông tin về sới bạc này, Phòng Cảnh sát Hình sự đã lên kế hoạch triệt phá. Các trinh sát được cử đi bám nắm địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng. Đến khoảng 1 giờ sáng 22-11, khi các con bạc đang say sửa sát phạt nhau thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an đã ập vào bắt quả tang.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ trong đêm. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Tại đây, lực lượng Công an đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có Bình. Bên cạnh đó còn có các đối tượng bước đầu được xác định là “đàn em” giúp sức việc tổ chức đánh bạc của Bình gồm: Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1986, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa), Đỗ Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa), Nguyễn Văn Trung (SN 1976, trú tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Các con bạc đa phần ở huyện Krông Pa, tỉnh Phú Yên và TP. Hải Phòng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ trên chiếu bạc hơn 84,4 triệu đồng, thu trên người các con bạc hơn 368,5 triệu đồng. Đây là số tiền thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa mà lực lượng Công an từng triệt phá. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã tạm giữ 1 xe ô tô, 19 xe máy là phương tiện mà các đối tượng dùng để di chuyển đến sới bạc cùng nhiều tang vật là dụng cụ tổ chức đánh bạc của nhóm Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra truy xét các đối tượng có liên quan trong vụ án.

LÊ VĂN NGỌC