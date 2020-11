Công an tỉnh Gia Lai cải cách hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn

(GLO)- Theo quyết định về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của Bộ Công an năm 2020, Công an tỉnh Gia Lai đạt 93%, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 38 bậc so với năm 2019. Để có kết quả đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.





Tận tình giải quyết thủ tục



Trung tuần tháng 11, chúng tôi có mặt tại trụ sở tiếp dân của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh). Có khoảng 15 người đang đợi và 10 người khác đến trao đổi với cán bộ tiếp dân để làm thủ tục. Không khí ở phòng tiếp dân khá khẩn trương nhưng ai cũng giữ phép lịch sự, không to tiếng, ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác.

Ông Trương Thanh Tuấn (tổ 7, thị trấn Đak Đoa) cho biết: “Tôi thấy ở đây cập nhật, niêm yết các nội dung, trình tự thủ tục hành chính, công khai minh bạch các khoản phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ, giúp chúng tôi dễ dàng làm thủ tục hơn”.

Còn ông Trần Hữu Xuân (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) chia sẻ: “Hồ sơ xe máy của tôi bị thất lạc nên hôm nay tôi đến đây để đối chiếu, kiểm tra. Tôi thấy bà con đến giải quyết nhiều loại thủ tục khác nhau như đăng ký mới, đăng ký sang tên trong tỉnh, ngoại tỉnh, làm lại giấy đăng ký xe, biển số, thay đổi màu sơn xe, nộp phạt vi phạm giao thông… Mặc dù trình tự, các loại mẫu được niêm yết nhưng cũng có người lúng túng khi viết vào tờ khai, hoặc không biết nộp thuế, nộp phạt ở đâu. Tuy nhiên, cán bộ ở đây nhiệt tình hướng dẫn nên đa số hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ”

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: Thúy Trinh



Năm 2020, Phòng Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử phạt hơn 95.297 trường hợp vi phạm giao thông; ra quyết định xử phạt 81.388 trường hợp với số tiền 40,377 tỷ đồng. Trong đó đã triển khai nộp phạt qua mạng internet và qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký mới 1.707 ô tô; 37.433 mô tô.

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Khánh-Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông-cho hay: “Trung bình mỗi ngày, Đội tiếp nhận, giải quyết 150-200 hồ sơ các loại. Hiện chúng tôi đã rút ngắn thời gian trả kết quả đăng ký mới xe ô tô từ 2 ngày xuống còn 1 buổi làm việc để người dân không phải đi lại nhiều lần. Còn đối với xe mô tô, vì số lượng đăng ký nhiều nên chúng tôi cố gắng giải quyết trong thời gian 2 ngày theo đúng quy định”.



Rút ngắn thời gian, giảm chi phí



Những năm qua, Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh hết sức quan tâm và ban hành nhiều văn bản về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các lĩnh vực chủ yếu như: đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, hộ tịch, hộ khẩu, quản lý phương tiện giao thông, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo…

Các đơn vị, Công an địa phương đã tích cực hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân nhanh gọn, hiệu quả; phối hợp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Điển hình, trong năm 2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận, giải quyết cấp 6.884 hộ chiếu và 38 giấy thông hành biên giới, đã phối hợp trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 4.128 lượt.

Trong khi đó, Công an TP. Pleiku cũng đã phối hợp bộ phận một cửa liên thông UBND các xã, phường tiếp nhận và giải quyết cho 1.857 trường hợp liên thông khai sinh, hộ khẩu; tiếp nhận và trả 12.425 kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đúng quy trình, thời gian quy định. Ngoài ra, đơn vị cử cán bộ xuống cơ sở trực tiếp làm chứng minh nhân dân cho 68 trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn.



Từ ngày 20-4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện phân cấp làm chứng minh nhân dân cho Công an cấp huyện. Người dân có nhu cầu cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân thay vì đến Công an tỉnh như trước đây thì nay liên hệ làm thủ tục tại trung tâm hành chính công cấp huyện nơi cư trú.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội chỉ tiếp nhận các hồ sơ cần tra cứu, hoàn thiện chứng minh nhân dân và chuyển lại cho Công an cấp huyện cấp phát cho công dân. Từ thời điểm phân cấp đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội tiếp nhận 59.030 chứng minh nhân dân của Công an các đơn vị, địa phương gửi về và giao trả 56.317 chứng minh nhân dân cho Công an các đơn vị, địa phương qua dịch vụ Bưu chính công ích. Qua đó tiết kiệm nhiều thời gian, công sức cho nhân dân, được người dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

