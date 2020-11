Các cộng đồng dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

(GLO)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sáng 10-11, Ban Công tác Mặt trận làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro), tổ dân phố 5 (phường An Bình, thị xã An Khê), thôn Tung Mo B (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Về dự và chung vui người dân làng Nhang Lớn có các đồng chí: Rah Lan Chung-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kông Chro và xã Đak Kơ Ning.

Làng Nhang Lớn hiện có 164 hộ với 707 khẩu, trong đó có 146 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận làng thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị của huyện và xã tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập trung phát kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Đến nay, làng còn 10 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Người dân làng Nhang Lớn ký kết giao ước thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người dân làng Nhang Lớn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận làng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt và hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cũng như các phong trào, cuộc vận động để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng phần quà cho cán bộ và người dân làng Nhang Lớn. Huyện Kông Chro cũng trao tặng phần quà cho dân làng; UBND xã Đak Kơ Ning tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2020.

* Sáng 10-11, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể thị xã An Khê; đại diện chính quyền phường An Bình đã về dự và chung với người dân tổ dân phố 5 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ dân phố 5 hiện có 315 hộ với 1.083 khẩu. Chi bộ tổ dân phố có 33 đảng viên. Trong 3 năm liên tục (2017-2019), tổ dân phố đều được UBND thị xã An Khê công nhận danh hiệu văn hóa; trong tổ có 281 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”(chiếm hơn 89%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tôn giáo hoạt động đúng theo quy định. Nhờ đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đến nay, tổ dân phố 5 chỉ còn 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm.

Đại diện các hộ dân ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nhân dân tổ dân phố 5 đạt được; đồng thời mong muốn trong thời gian, người dân tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Thái Thanh Bình đã trao phần quà cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố 5; Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tặng quà cho nhân dân trông tổ; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tặng quà cho hộ nghèo…

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 5 đã kêu gọi cán bộ và nhân dân quyên góp được hơn 2,3 triệu đồng để ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung.

* Cũng trong sáng 10-11, Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh…đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tung Mo B, xã Ia Dreng. Thôn Tung Mo B hiện có 184 hộ với hơn 700 khẩu thuộc dân tộc, trong đó có 101 hộ là người Jrai. Hiện thôn còn 9 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chi bộ thôn hiện có 11 đảng viên. Thời gian qua, người dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân thương ái. Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà của tỉnh cho tập thể thôn Tung Mo B (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh). Ảnh: Văn Ngọc Theo đó trong năm 2020, 100% hộ dân trong thôn thực hiện nghiêm túc các quy định, quy ước về nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục trong ma chay, cưới hỏi; 98% trẻ em trong độ tuổi được đến trường... Thôn có 147/184 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 80%, tăng 21 hộ so với năm 2019. Số hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” trong 3 năm liền (2018-2020) là 122 hộ. Thôn Tung Mo B cũng đã 9 năm liền đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. Tại ngày hội, UBND xã Ia Dreng đã khen thưởng 3 hộ dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trao chứng nhận “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình trong thôn. Đại tá Rah Lan Lâm và ông Huỳnh Minh Thuận cũng đã trao các phần quà của tỉnh, huyện cho tập thể thôn Tung Mo B. Ngoài ra, cá nhân Đại tá Rah Lan Lâm cũng tặng 1 phần quà cho tập thể thôn và 2 hộ chính sách của thôn.

NHÓM PHÓNG VIÊN