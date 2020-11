Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Tháo gỡ khó khăn để người dân phát triển kinh tế

(GLO)- Ngày 24-11, các đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) và các xã Ia Lâu, Ia Ga, Ia Mơr, Ia Vê, Ia Pia (huyện Chư Prông) sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ, Chư Prông.

Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10



Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Mai Phương đã thông tin nhanh tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, trong kỳ họp kéo dài 18 ngày, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Trong đó, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật. Quốc hội cũng thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác của đất nước.



“Tại kỳ họp thứ 10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia đầy đủ và thực hiện tốt vai trò đại biểu của mình với việc phát biểu thảo luận tại tổ, tại hội trường. Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia phát biểu 12 lượt ý kiến thảo luận tại tổ; 3 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường và có 2 ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường đối với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các tranh luận khác…”-bà Nguyễn Thị Mai Phương thông tin.

Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Ia Lang (huyện Đức Cơ). Ảnh: Trần Dung



Cử tri các địa phương đã bày tỏ sự vui mừng trước kết quả của kỳ họp, đồng thời thể hiện sự tâm đắc với những câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội trên cơ sở nắm chắc vấn đề của từng địa phương, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu. Bên cạnh đó, cử tri cũng đánh giá cao những câu trả lời thẳng thắn, súc tích với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, không né tránh, vòng vo của các thành viên Chính phủ.

Cử tri Rơ Lan Pech (làng Klũ Yẽh, xã Ia Lang) chia sẻ: Qua theo dõi kỳ họp, tôi rất vui với những chất vấn thẳng thắn của đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Các ý kiến của đại biểu khá xác đáng, thể hiện được trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà. Chúng tôi cũng rất hài lòng với phiên thảo luận, trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã giải đáp được những vấn đề cử tri quan tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ, Quốc hội nên dành thêm thời gian cho phần chất vấn và trả lời chất vấn để các vấn đề được bàn thảo sâu hơn, giải quyết đến nơi đến chốn như: vấn đề môi trường, dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…



Đối với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, đa số cử tri cho rằng, nghị quyết này rất phù hợp với tình hình chung trong bối cảnh hiện nay. “Theo như đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin tại buổi tiếp xúc, Quốc hội đã quyết định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội. Tôi hy vọng trên cơ sở đó, các cấp, bộ, ngành kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”-cử tri Siu Anh (làng Tu 1, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) bày tỏ.

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc



Quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri



Phát biểu trước cử tri tại các nơi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Buổi tiếp xúc cử tri hôm nay của các đại biểu Quốc hội nhằm mục đích thông báo về những kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, thu thập ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh, đề đạt lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét giải quyết. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.



Với tinh thần dân chủ, cởi mở, nhiều cử tri đã thẳng thắn bày tỏ với đại biểu Quốc hội về những trăn trở trong vấn đề đầu tư các công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Cử tri Rơ Lan Hin (làng Klũ Yẽh, xã Ia Lang) cho rằng: “Người dân làng Klũ Yẽh chúng tôi rất mong mỏi có công trình thủy lợi trên địa bàn để thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Mùa khô, ruộng bị khô hạn, nứt nẻ, không thể sản xuất”.

Cùng niềm mong mỏi đó, cử tri Phạm Văn Hiển (xã Ia Mơr) kiến nghị: “Một số kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã bị hư hỏng nặng, không đảm bảo đưa nước về tưới cho cây trồng. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành quan tâm, đầu tư sửa chữa hệ thống kênh mương này”.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ hai từ trái sang) trò chuyện cùng cử tri huyện Chư Prông. Ảnh: Trần Dung



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh, vì vậy, các ý kiến liên quan đến vấn đề nông nghiệp, tôi đặc biệt quan tâm. Việc xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân là điều hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri băn khoăn về việc nông dân gặp khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đầu ra nông sản không ổn định. Cử tri Kpă Chueng (làng Gào, xã Ia Lang) nêu ý kiến: “Nhà nước cần có biện pháp mạnh, kiên quyết hơn trong việc xử lý những trường hợp công ty, doanh nghiệp sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các giống cây trồng, mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật”.

Về vấn đề này, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo người dân nên mua cây giống tại các trung tâm uy tín. Tại các huyện đều có Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, người dân nên tới liên hệ để được hướng dẫn và mua các loại giống cây trồng, phân bón đảm bảo chất lượng, không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng nêu rõ, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp.



Ngoài ra, nhiều cử tri cũng kiến nghị về tình hình đường giao thông trên địa bàn hư hỏng, gây khó khăn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Cử tri Kpuih Hòa (xã Ia Ga) bày tỏ: Tỉnh lộ 665 đi qua một số xã trên địa bàn huyện Chư Prông nhưng do hư hỏng nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân. Bà con rất mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư sửa chữa tuyến đường này để người dân đi lại thuận lợi hơn.

Cùng với đó, nhiều cử tri đã gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số ý kiến, kiến nghị như: cần tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nhà nước cần có chính sách quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách; các cấp, ngành cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ người dân tộc thiểu số; vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội đang có nhiều bất ổn, xảy ra nhiều vụ trọng án gây chấn động dư luận, tạo tâm lý bất an cho người dân…



Sau khi nghe ý kiến của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến thuộc thẩm quyền. Với các ý kiến vượt thẩm quyền của huyện, tỉnh sẽ xem xét chuyển lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: “Thông qua tiếp xúc cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi gắm tâm tư nguyện vọng và những vấn đề trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh, vì vậy, các ý kiến liên quan đến vấn đề nông nghiệp, tôi đặc biệt quan tâm. Việc xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân là điều hết sức cần thiết. Tỉnh cũng đang trăn trở và phấn đấu tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển thủy lợi”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, đồng thời tập trung tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh.



“Tôi đề nghị lãnh đạo các địa phương cần sâu sát hơn nữa, lắng nghe và chia sẻ với tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời có hướng giải quyết, tháo gỡ để người dân yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của người dân”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

TRẦN DUNG