Khu vực Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 (bão Molave), thời tiết Gia Lai có mưa to đến mưa rất to. Mực nước các sông, suối tăng, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh.

Theo đó, trong 24 giờ qua, Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30-50 mm, riêng khu vực phía Đông lượng mưa dao động 50-100 mm. Dự báo trong 24 giờ tới, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 (bão Molave), trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm; gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Tại khu vực phía Đông tỉnh, tổng lượng mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.

Cây xanh ngã đổ trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn

Mực nước trên các sông, suối có xu thế tăng và có lũ với đỉnh lũ đạt từ báo động 2 đến báo động 3. Cụ thể như: tại An Khê (sông Ba) đạt báo động 2, tại Ayun Pa (sông Ba) đạt trên báo động 3 khoảng 0,5 m...; đỉnh lũ xuất hiện vào khoảng từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 28-10. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các huyện, thị xã phía Đông, Đông Nam tỉnh gồm: Kbang, Đak Pơ, Kong Chro, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa và An Khê.

Ngoài ra, với gió cấp 7-8, giật cấp 9-10 nguy cơ cao làm tốc mái, sập đổ nhà cấp 4, cột điện nhỏ, cây cao su, hồ tiêu, cà phê...

Gió lớn có nguy cơ làm tốc mái, đổ nhà cấp 4. Ảnh: Quang Tấn

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

QUANG TẤN