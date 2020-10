Kbang: Cháy nhà trong đêm, thiệt hại hơn 150 triệu đồng

(GLO)- Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) xác minh làm rõ vụ hỏa hoạn thiêu rụi 1 căn nhà thưng bằng gỗ, mái tôn của chị Đinh Thị Thu (làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang).





Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà của chị Thu. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 6-10, khi đang nằm ngủ trong nhà thì chị Thu bỗng phát hiện căn nhà của mình bốc cháy. Chị vội đánh thức cậu con trai đang ngủ tại phòng khách dậy rồi chạy sang nhà hàng xóm hô hoán.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Sơn Lang, Công an huyện Kbang cùng người dân trong khu vực tổ chức cứu hỏa và sơ tán tài sản. Tuy nhiên, trong căn nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng hơn 150 triệu đồng.

VĂN NGỌC