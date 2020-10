Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai gặp mặt hội viên nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

(GLO)- Sáng 13-10, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các hội viên nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).





Đến dự và chúc mừng có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng trên 250 doanh nhân tiêu biểu đại diện cho gần 7.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Đức Thụy



Phát biểu chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực góp phần phục vụ doanh nghiệp vượt khó khăn bằng các hoạt động như: tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; phổ biến các văn bản liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp đến 15.000 lượt doanh nghiệp qua hộp thư điện tử; triển khai các cuộc khảo sát để nắm bắt tình hình thiệt hại, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để có những kiến nghị hỗ trợ; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh thực hiện các chính sách về tín dụng; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI); tổ chức lễ hội nông sản lần thứ III tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku...



Đặc biệt, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lễ động thổ 2 dự án điện gió lớn là Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi và Chế biến Tây Nguyên với công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư trên 3.600 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên với thuế suất 0% sang thị trường châu Âu theo Hiệp định EVFTA là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Rau quả DOVECO Gia Lai. Cùng với đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng cũng được các doanh nghiệp chú trọng như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, xây trường học, tặng xe cứu thương... với tổng kinh phí gần 95 tỷ đồng.



Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã nhiệt liệt chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “So với đầu nhiệm kỳ, số lượng doanh nghiệp đã phát triển gấp đôi, tỉnh rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng lớn. Trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để phát triển sản xuất kinh doanh với những chiến lược phù hợp với điều kiện của địa phương, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nhân, đóp góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Ảnh: Đức Thụy



Chủ tịch UBND tỉnh cũng cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cùng phát triển. Đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội để Gia Lai sớm phát triển thành một tỉnh giàu bản sắc, là vùng động lực của khu vực Tây Nguyên trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và phát huy các giá trị nhằm khai thác tiềm năng du lịch.



Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 51 doanh nghiệp và 1 tập thể của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen cho 19 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Sở Công thương cũng trao Cúp Xuất khẩu uy tín năm 2019 cho Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang và Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ. Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen cho 5 doanh nghiệp có hoạt động tích cực trong công tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 5 doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác chăm lo lợi ích đoàn viên và người lao động.

HÀ DUY