Gặp mặt nữ doanh nhân Gia Lai

(GLO)- Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), chiều 12-10, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các nữ doanh nhân. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.





Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa các nữ doanh nhân. Ảnh: Đức Thụy

Năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và doanh nghiệp hội viên của Hội Nữ doanh nhân nói riêng đã vượt khó, đồng hành, chia sẻ với chính quyền các cấp để thực hiện “mục tiêu kép” do Chính phủ phát động là vừa phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đã thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội với 12 chương trình từ thiện (tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng) gồm các hoạt động xây dựng mái ấm tình thương, xây dựng cầu an sinh, mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, đóng góp cho bếp ăn bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hỗ trợ 2 phụ nữ khởi nghiệp cũng hàng ngàn suất quà tặng cho người nghèo trong tỉnh.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã gửi lời chúc mừng đến các nữ doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các nữ doanh nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là làm rất tốt công tác an sinh xã hội; đồng thời, mong muốn thời gian tới, các nữ doanh nhân tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, xây dựng lại chiến lược kinh doanh, tập trung khai thác những lĩnh vực còn dư địa lớn.



Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

KIM LINH