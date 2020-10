Công an tỉnh Gia Lai quyên góp hơn 620 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

(GLO)- Sáng 26-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.



Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Nguyễn Hữu

Phát biểu kêu gọi Công an toàn tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung, Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Thời gian qua, mưa lớn kéo dài làm nhiều tỉnh miền Trung như: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó, mưa lũ đã làm 148 người chết và mất tích; hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 930.000 con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi; gần 10.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng, nhiều địa phương bị sạt lở, chia cắt, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn…

Với tinh thần “Công an Gia Lai hướng về đồng bào và Công an các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ”, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tùy theo điều kiện của mình chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu nhiều khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra.



Tại buổi phát động, lực lượng Công an toàn tỉnh đã quyên góp được hơn 620 triệu đồng. Được biết, sau đây, Công an tỉnh tiếp tục kêu gọi quyên góp quần áo, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sách, vở học sinh để giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

NGUYỄN HỮU