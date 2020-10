Cảnh báo nguy cơ cháy nổ điện mặt trời mái nhà

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh): “Để ngăn chặn cháy nổ hệ thống ĐMTMN, chủ đầu tư cần lựa chọn vật tư phù hợp của đơn vị cung cấp uy tín, có chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng các dòng công nghệ nâng cao độ an toàn. Đồng thời, lựa chọn đơn vị lắp đặt uy tín, có kinh nghiệm về điện mặt trời, đặt bộ inverter, bảng điều khiển trung tâm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc với các vật dụng dễ cháy, phòng kín, hệ thống tiếp địa an toàn”.