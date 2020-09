Thông tin thêm về vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên quốc lộ 19

(GLO)- Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, tối 7-9, một vụ cháy xe khách giường nằm đã xảy ra ngay gần Trạm thu phí BOT 36.71 trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang. Vụ cháy khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn bỏ chạy, không kịp sơ tán tài sản.



Xe khách giường nằm cháy rụi trên quốc lộ 19



Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 7-9, xe khách giường nằm 2 tầng nhãn hiệu THACO Huyndai BKS 77B-010.65 của nhà xe Tuấn Vũ chạy tuyến Bình Định-Đak Nông đang lưu thông theo hướng huyện Mang Yang đi TP. Pleiku, khi dừng mua vé tại Trạm thu phí BOT 36.71 thì bỗng nhiên bốc cháy từ phần đuôi xe. Lo sợ cháy lan đến cơ sở hạ tầng của trạm thu phí, nhân viên nhà xe đã cùng hành khách, nhân viên trạm thu phí và người dân trong khu vực đẩy xe ra xa cách trạm khoảng 50 m. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan nhanh ra toàn bộ thân xe.

Ngọn lửa xuất phát từ đuôi xe, sau đó bùng phát dữ dội. Ảnh: Văn Ngọc



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đã cử 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng phối hợp với Công an huyện Mang Yang tham gia sơ tán tài sản của người dân, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực. Đến khoảng 21 giờ 50 phút, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy vậy, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.



Phụ xe Lê Văn Vương (SN 1972, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho hay: Chiếc xe khởi hành từ 13 giờ ngày 7-9 tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, sau đó đi bốc hàng tại một số nơi và di chuyển theo quốc lộ 19. Trước khi đến Trạm thu phí BOT 36.71, chiếc xe vẫn di chuyển bình thường, không có dấu hiệu khác lạ. Trên xe thời điểm này có 17 hành khách, 2 tài xế và 2 phụ xe. Tuy nhiên, sau khi dừng xe mua vé, tài xế Lê Văn Vũ (SN 1980, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) tiến hành khởi động máy nhiều lần thì chiếc xe bỗng nhiên bốc khói từ bên hông phía sau.



Lúc này, các nhân viên của trạm thu phí vội hô hoán về việc chiếc xe bốc cháy. Nghe tiếng hô hoán, nhân viên nhà xe đã thông báo cho hành khách rời khỏi xe để đảm bảo an toàn. “Thấy khói bốc lên, tôi lập tức mở nắp xe phía sau ra rồi lấy bình chữa cháy xịt nhưng không được. Tôi phải dùng nước suối có sẵn trên xe để đổ vào khu vực cháy nhưng cũng không thành công. Tình hình lúc ấy khá rối bời bởi mọi người sau khi xuống xe bắt đầu lo sơ tán tài sản. Sau đó, tài xế thả phanh tay ra, cùng hàng chục người đẩy chiếc xe cách xa trạm thu phí thì ngọn lửa bốc lên dữ dội không thể kiểm soát được nữa”-ông Vương kể lại.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia chữa cháy. Ảnh: Văn Ngọc



Cũng theo ông Vương, nhiều hành khách không kịp lấy tài sản, hành lý cá nhân của mình vì ngọn lửa khá lớn. Sau khi vụ cháy xảy ra, đa phần hành khách đã được chuyển lên các xe khác chạy cùng tuyến để tiếp tục di chuyển. Hầu hết hành khách đều tỏ ra bàng hoàng trước vụ cháy.

Ông Lương Văn Hương (SN 1969, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chia sẻ: "Hầu hết hành khách trên xe đều đang ngủ thì bỗng nghe người ta hô "cháy, cháy", thế là tất cả chạy tán loạn ra phía cửa xe. Khói và lửa bắt đầu bốc lên khét lẹt nên chúng tôi rất sợ có cháy nổ nguy hiểm. Sau khi xuống hết xe, ai nấy lại lo lấy hành lý, tài sản của mình, khung cảnh khá hỗn loạn. Vợ chồng tôi có mang hàng bánh trái đi tỉnh Đak Nông để bán mà phần nhiều bị lửa thiêu rụi rồi. Cũng may là mọi người thoát ra kịp".



Theo quan sát của P.V, ngoài chiếc xe bị thiêu rụi, tại hiện trường còn nhiều hàng hóa như hải sản, trái cây… trên xe đưa xuống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể sử dụng. Giao thông trong khu vực cũng bị đình trệ để phục vụ công tác chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ ngày 7-9, các phương tiện mới có thể lưu thông qua lại ở khu vực này.



Hiện lực lượng Công an tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên. Ước tính thiệt hại của vụ cháy xe lên đến hàng tỷ đồng.

LÊ VĂN NGỌC