Pleiku: Tông vào đuôi xe tải, 1 người tử vong

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hằng Lưu (SN 1988, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).





Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Lưu tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, khoảng 13 giờ 5 phút ngày 22-9, anh Lưu điều khiển xe máy BKS 81B2-128.18 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ ngã ba Hàm Rồng về trung tâm TP. Pleiku. Khi đến Km 1607+900 thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, xe máy của anh Lưu đã tông vào đuôi xe tải BKS 54V-1908 do anh Nguyễn Văn Trà (SN 1980, trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) điều khiển đang dừng phía bên phía phải đường. Hậu quả, anh Lưu tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.



Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an TP. Pleiku, Công an phường Chi Lăng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Trà không có nồng độ cồn. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này đang đổ mưa to.

VĂN NGỌC