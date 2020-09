Chư Pưh: Tông vào xe máy cày, 2 vợ chồng tử vong

(GLO)- Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia La) đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe máy cày khiến 2 người tử vong.

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 12-9, anh Trần Đình Hiếu (SN 1972, trú tại thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) chở vợ là chị Trần Thị Xuân Kiều (SN 1974) trên xe máy BKS 81S1-150.65 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai-Đak Lak.

Khi đến Km 1658+30 thuộc địa phận thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh thì xe máy do anh Hiếu điều khiến tông vào đuôi xe máy cày do anh Đỗ Hùng (SN 1991, trú tại thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) điều khiển đang đỗ ở hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh Hiếu và chị Kiều bị thương nặng. Tối cùng ngày, 2 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, anh Hiếu và chị Kiều đã tử vong.

VĂN NGỌC