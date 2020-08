UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 7 năm 2020

(GLO)- Sáng 31-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh đã gieo trồng 186.114 ha cây trồng các loại (đạt 88,9% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019). Tính chung 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.219 tỷ đồng (bằng 48,95% kế hoạch, tăng 0,11% so với cùng kỳ năm 2019); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 38.257 tỷ đồng (bằng 47,82% kế hoạch, tăng 1,75% so cùng kỳ). Thu ngân sách trên địa bàn 7 tháng đầu năm đạt 2.430 tỷ đồng (bằng 53,2% dự toán trung ương giao, bằng 46,7% dự toán HĐND tỉnh giao)…Tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 được tập trung đẩy mạnh; hướng dẫn cho các địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Về lĩnh vực y tế, tính đến ngày 29-7 Gia Lai có 30 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại các huyện Đak Đoa, Ia Grai và TP. Pleiku. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm soát và khống chế. Song song với đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại ở Đà Nẵng và lây lan ra một số tỉnh, thành trong cả nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ ngày 2-2-2020 đến ngày 29-7-2020, Gia Lai có 3.457 trường hợp cách ly y tế; số trường hợp cách ly đã qua 14 ngày là 1.673/3.457 trường hợp; có 2.214 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả dương tính 0 mẫu). Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng kịp thời chỉ đạo việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có đặt địa điểm làm công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng về cơ sở vật chất, điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của kỳ thi để huy động khi cần thiết; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng-chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên làm công tác thi. Ngoài ra, 7 tháng đầu năm, các lĩnh vực thông tin truyền thông, du lịch, khoa học-công nghệ tiếp tục phát triển. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đề ra những giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các giải pháp để đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; công tác phòng, chống dịch Covid-19, bạch hầu;…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; sở Y tế cùng các đơn vị liên quan cần phải xây dựng kịch bản cụ thể để lường trước mọi tình huống xảy ra; Công an tỉnh quản lý chặt chẽ công tác khai báo lưu trú, kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép; đồng thời thành lập các chốt kiểm soát, phòng dịch bệnh tại các cửa ngõ vào tỉnh; từ nay đến ngày 15-8, tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, hội chợ… trên địa bàn tỉnh. “Chúng ta cần đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, sở Kế hoạch-Đầu tư tập trung rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tái cơ cấu nông nghiệp; thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tích cực triển khai chương trình liên kết, kết nối giữa sản xuất-chế biến-kinh doanh...

Trần Dung