Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

(GLO)- Chiều 28-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2020). Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cách đây 75 năm, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử hành chính nước tam khi một chính quyền của dân, do dân và vì dân được thành lập. Đó cũng là ngày đánh dấu sự ra đời văn phòng-bộ máy giúp việc của Chính phủ mới. Ghi nhớ sự kiện lịch sử này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 28-8 hàng năm làm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao cờ vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai cho Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hiện Văn phòng UBND tỉnh có 93 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Với tinh thần “Trung thành-Tận tụy-Đoàn kết-Trí tuệ-Kỷ cương”, tập thể đơn vị lao động luôn chủ động, sáng tạo xây dựng Văn phòng là cơ quan hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại; nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; hoàn thiện tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng vừa chuyên”; chất lượng công tác tham mưu tổng hợp ngày càng được nâng cao.

Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hàng ngàn văn bản về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, gửi hàng chục ngàn văn bản; tổ chức thu thập, chỉnh lý hàng ngàn tài liệu lưu trữ. Đồng thời, Văn phòng còn là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, các sở, ban, ngành, các địa phương cũng như các cơ quan Trung ương với tỉnh. Những đóng góp quan trọng của Văn phòng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ theo các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh đề ra.

Cùng với công tác tham mưu, tổng hợp, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động, sự kiện đối nội, đối ngoại, các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh luôn được Văn phòng thực hiện an toàn, chu đáo, hiệu quả, nhất là các chuyến thăm và làm việc của các đoàn khách trong nước và quốc tế luôn được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Bên cạnh đó, sự thành công của nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng của tỉnh hầu hết đều có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng.

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận những đóng góp nhiều mặt của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Văn phòng chính là đầu mối công việc, tập hợp trí tuệ của tất cả các ngành để phục vụ công tác tham mưu tổng hợp. Vì vậy, chuyên viên Văn phòng phải không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, năng động trong công việc theo tinh thần “hết việc không hết giờ”. Mỗi cán bộ Văn phòng cần tự học tập, rèn luyện kỹ năng để làm việc khoa học, hiệu quả hơn, phát triển năng lực của bản thân ở những vị trí cao hơn. Xây dựng nội bộ Văn phòng đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; học tập và thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Trong tình hình hiện nay, câu nói của Bác càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đó vừa là lời căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ văn phòng nói chung và cán bộ, công, chức, viên viên, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh nói riêng.

Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân; trao Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 2 cá nhân; trao Kỷ niệm chương của Văn phòng Chính phủ cho 13 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, UBND tỉnh tặng cờ vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh cho Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích tốt trong quá trình công tác.