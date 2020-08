Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 2

(GLO)- Sáng 1-8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 2 ở Biển Đông để triển khai các biện pháp ứng phó. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Trưởng ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên từ chiều 1-8 đến ngày 5-8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đến đêm 2-8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây Nguyên lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và một số địa phương đã báo cáo nhanh tới Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và các biện pháp chủ động phòng-chống, ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 2. Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống thiên tai và các địa phương đã có những biện pháp ứng phó kịp thời, nhờ đó đã góp phần giảm thiểu những thiệt hại do áp thấp gây ra trong những ngày qua. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chuyên môn, đợt áp thấp này có thể mạnh lên thành bão với nhiều đặc điểm, hình thái phức tạp.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương không chủ quan mà phải chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, không để thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước hết kịp thời đưa các phương tiện tàu, thuyền và những người còn đang trên biển vào đất liền. Những nơi bão đổ bộ trực tiếp phải được đảm bảo, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương chủ động đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bảo vệ sản xuất nông nghiệp cũng như các công trình bao gồm: nhà ở, công sở, các công trình công cộng, công trình sản xuất, đê điều, khu vực xung yếu…

Các bộ, ngành tập trung phối hợp với các địa phương đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến giao thông nhanh nhất khi có sự cố xảy ra cũng như các nhiệm vụ khác có liên quan. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời cung cấp các thông tin về tình hình thời tiết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ cũng như địa phương.

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó, tập trung phối hợp với các chủ đập thủy lợi, thủy điện để triển khai các biện pháp phòng-chống, ứng phó với lũ lụt cho vùng hạ du đập, các hồ chứa trên địa bàn.

Đồng thời bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ tại công trình, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn. Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang-thiết bị, phương tiện, hậu cần đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ công tác đảm bảo an toàn đập, vùng hạ du đập trong mùa mưa lũ… Các địa phương kiểm tra lại những diện tích cây trồng, những vùng có nguy cơ bị ngập úng để tiến hành thu hoạch sớm, giảm thiểu thiệt do bão gây ra.

NGỌC SANG