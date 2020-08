Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi khu vực Đông Nam tỉnh

(GLO)- Sáng 9-8, Đoàn kiểm tra do đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.





Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà (thứ hai từ phải sang)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Nguyễn Sang

Hầu hết các điểm thi đều tổ chức tốt công tác thi tốt nghiệp THPT, các phòng thi đều thông thoáng, từ chổ ngồi, ánh sáng… Các trưởng điểm thi đều nắm chắc nội quy, quy chế và triển khai công việc nhanh chóng, tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ coi thi.

Ảnh: Nguyễn Sang





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đặc biệt lưu ý đến công tác phòng-chống dịch COVID-19 tại các điểm tổ chức thi phải được chú trọng, đảm bảo sức khỏe của các em tham gia dự thi. Thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe của cán bộ, thí sinh tại điểm thi; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Xử lý nhanh các tình huống phát sinh xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi; thực hiện nghiêm quy chế thi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

