Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

(GLO)- Sáng nay (10-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Đại hội triệu tập 150 đại biểu chính thức của 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Đoàn Chủ tịch và đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung tại phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Thúy Trinh

Phiên chính thức Đại hội diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-8 với các nội dung: thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020); thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025); tổng hợp ý kiến tham gia góp ý văn kiện đại hội cấp trên. Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh để Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)...

Trước đó, chiều 9-8, tại phiên đại hội trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc phiên chính thức; thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng, thảo luận các văn kiện của cấp trên.