Gia Lai: Triệt phá nhóm "đạo chích" chuyên nghiệp

(GLO)- Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp triệt phá nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 9 huyện của 2 tỉnh Gia Lai và Đak Lak với giá trị tài sản lên đến 300 triệu đồng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện: Đak Đoa, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp tài sản. Lợi dụng lúc người dân đi vắng, kẻ gian đột nhập vào nhà để cạy phá cửa trộm cắp tài sản. Do đó, Công an các địa phương đã phối hợp trao đổi thông tin chặt chẽ để bám sát hành tung của các đối tượng. Sau một thời gian phối hợp điều tra, truy xét, cuối tháng 7-2020, lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng gồm: Kpuih Yinh (SN 1999) và Siu Ngếu (SN 2002, cùng trú tại làng Yit Le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ).

Đây là 2 đối tượng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng đối tượng Ngếu đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Dù đang trốn truy nã nhưng Yinh vẫn liều lĩnh thực hiện hàng chục vụ trộm. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã cùng một số đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bán để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 16-5, Yinh đón xe ô tô khách đến thị trấn Đak Đoa để tìm cách trộm cắp tài sản của người dân. Khi đến trước nhà bà Bùi Thị Loan (tổ 7, thị trấn Đak Đoa), Yinh thấy trong sân dựng 1 xe đạp thể thao hiệu Life nhưng không có người trông coi nên đã lẻn vào lấy trộm. Khi đạp xe đến trước nhà anh Hinh (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa), đối tượng phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 81B1-119.91 có gắn chìa khóa trên xe nhưng không người trông coi nên đã bỏ lại chiếc xe đạp và lấy trộm xe máy chạy về hướng huyện Chư Prông bán với giá 2 triệu đồng.

Đối tượng Yinh và Ngếu cùng 2 chiếc xe máy là tang vật của vụ án. Ảnh: Lê Gia

Đến ngày 6-6, Yinh cùng Ngếu đi bộ dọc các tuyến đường ở thị trấn Đak Đoa tìm nhà người dân sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Khi đến trước nhà của anh Lê Hoàng Ân (tổ 5, thị trấn Đak Đoa) thì thấy nhà khóa cửa bên ngoài nên biết người nhà đi vắng. Chúng đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 6, 1 máy tính xách tay, 2 đồng hồ, 1 sợi dây chuyền vàng. Gây án xong, 2 đối tượng chia nhau 2 đồng hồ để sử dụng, còn các tài sản khác bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn các huyện: Chư Păh, Chư Sê và huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak).

Qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã phối hợp bắt giữ, khởi tố thêm các đối tượng liên quan gồm: Siu Me (SN 1997, trú tại làng Kanh, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông), Rơ Mah Tương (SN 2000, trú tại làng Jít Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) và tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố thêm các đối tượng có liên quan.

Trung tá Vương Thế Tâm-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy-Môi trường (Công an huyện Đức Cơ) cho biết: “Các đối tượng này đã thực hiện 22 vụ trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đak Lak. Chúng tôi đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản của mình không tạo điều kiện cho kẻ gian gây án”.

LÊ GIA