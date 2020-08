Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Không thay đổi mục tiêu thu ngân sách 5.200 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 25-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2020. Tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương và UBND TP. Pleiku.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Cục thuế cho biết, tổng thu ngân sách toàn tỉnh thực hiện đến ngày 24-8-2020 là 2.702 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2019. Phần thu ngân sách do cơ quan Thuế thực hiện là 2.601 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 52,2% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ thu, làm giảm thu là do ảnh hưởng hạn hán, đại dịch Covid-19 đã tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chính sách thuế; việc triển khai các dự án trọng điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đang gặp khó khăn, vướng mắc, chậm trễ khâu giải phóng mặt bằng, chưa xác định giá đất cụ thể để thu tiền…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Sơn Ca

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đề nghị Cục Thuế và các sở, ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13-3-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2020. Trên cơ sở đó, Cục Thuế cần chủ động làm việc với các địa phương về công tác phối hợp thu ngân sách; phải có kế hoạch rà soát từng khoản thuế, từng địa phương để đưa ra giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất.

Đồng thời, Cục Thuế cần phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương tập trung công tác thu hồi nợ thuế, có giải pháp quản lý các nguồn thu phát sinh từ hoạt động động thương mại điện tử. Đối với các sở, ngành, cần bám sát kịch bản, tình huống phát triển của ngành cũng như phối hợp thông tin cho Cục Thuế kịp thời để có giải pháp thu ngân sách Nhà nước.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Với quyết tâm cao nhất, bằng mọi giá phải đạt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước 5.200 tỷ đồng theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong thời gian 4 tháng còn lại của năm, đề nghị cơ quan Tài chính, Thuế tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, xây dựng kịch bản thu ngân sách theo chiều hướng tích cực, cụ thể. Trên cơ sở rà soát, đánh giá sát sao các nguồn thu, lĩnh vực thu, khoản giảm thu hoặc có khả năng thu để tìm ra nguyên nhân xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngay sau cuộc họp này, Cục Thuế cần nhanh chóng kết nối thông tin, dữ liệu về đất đai, về các dự án với các sở, ngành chức năng liên quan để có giải pháp quản lý, tập trung nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, chủ động xây dựng các quy chế phối hợp giữa các Chi cục Thuế với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đối với các sở, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan Thuế trong thực hiện công tác thu ngân sách.

SƠN CA