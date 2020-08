Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8-2020 do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 31-7. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan.



Kinh tế-xã hội phát triển ổn định



Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá: 7 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch Covid-19 nên nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh đặt ra đều không đạt như mong muốn. Tuy vậy, với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung



Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh đã gieo trồng 186.114 ha cây trồng các loại (đạt 88,9% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019). Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tháng 7 ước thực hiện 1.771 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đạt 11.219 tỷ đồng (bằng 48,95% kế hoạch, tăng 0,11% so với cùng kỳ năm 2019); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 38.257 tỷ đồng (bằng 47,82% kế hoạch, tăng 1,75% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2020, có một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019 như: kim ngạch xuất khẩu tính chung 7 tháng đạt 295,3 triệu USD (bằng 46,9% kế hoạch); thu ngân sách 7 tháng đạt 2.430 tỷ đồng (bằng 53,2% dự toán Trung ương giao, bằng 46,7% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,4% so với cùng kỳ). Tính đến ngày 20-7, khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đạt 1.924 tỷ đồng (bằng 55,09% kế hoạch); giải ngân đạt hơn 1.661 tỷ đồng (bằng 47,6% kế hoạch)…



Phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-nêu rõ: “Ngoài những khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì ngành nông nghiệp cũng gặp không ít trở ngại từ yếu tố thời tiết. Trên địa bàn tỉnh đã có hàng ngàn héc ta cây trồng bị thiệt hại do hạn hán. Hiện nay, Sở đã chủ động triển khai một số biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan; tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Song song với đó là xây dựng kế hoạch cụ thể để tái cơ cấu nông nghiệp. Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khẩn trương hoàn thành đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu, phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao...”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng cho biết thêm: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020 đang được tập trung đẩy mạnh; tiến tới sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ xét công nhận thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; thẩm định xét đề nghị công nhận xã Ia Blang (huyện Chư Sê) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.



Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Tính đến ngày 29-7, Gia Lai có 30 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại các huyện: Đak Đoa, Ia Grai và TP. Pleiku. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh.

Cùng với đó, trước tình hình dịch Covid-19 quay trở lại ở Đà Nẵng và lây lan ra một số tỉnh, thành trong cả nước, ngành Y tế đã tập trung triển khai công tác phòng-chống, trong đó xây dựng kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh, tăng cường giám sát, theo dõi cách ly theo quy định. Từ ngày 2-2 đến 29-7-2020, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã cách ly 3.457 trường hợp; đồng thời lấy mẫu 2.214 trường hợp xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính.



Tập trung thực hiện nhiệm vụ “kép”



Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung theo dõi và xây dựng kịch bản cụ thể để thực hiện song song 2 nhiệm vụ phòng-chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng còn lại của năm 2020.

“Toàn bộ hệ thống chính trị cần phải vào cuộc chống dịch một cách quyết liệt và tỉnh táo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không được gây hoang mang, mất ổn định. Tập trung nguồn lực, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả cao nhất; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống cho người dân”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Các chốt thực hiện kiểm soát liên tục 24/24 giờ với nhiệm vụ dừng, kiểm tra công tác phòng dịch bệnh trên các phương tiện giao thông vận tải đường bộ vào địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang Tấn



Để chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng về cơ sở vật chất, điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của kỳ thi nhằm huy động khi cần thiết. Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-thông tin: “Sở phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi đặt địa điểm làm công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên làm công tác thi”.



Bàn về công tác phòng-chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Mai Xuân Hải nhận định: “Tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại TP. Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Sở Y tế khẩn trương rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch, kịch bản phòng-chống dịch; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức mua sắm sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, phòng-chống dịch và thu dung, điều trị tại các cơ sở y tế. Đồng thời, kích hoạt hệ thống giám sát, dự phòng, các đội, tổ phản ứng nhanh phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát để phát hiện sớm tất cả những trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ đi về từ vùng dịch, kịp thời cách ly, khoanh vùng, xử lý”.

Tư vấn cho người dân đi từ vùng dịch về. Ảnh: Như Nguyện



Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 và xây dựng kịch bản cụ thể để lường trước mọi tình huống xảy ra; kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép; làm tốt công tác khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú; đặc biệt, những người từ vùng dịch về kể từ ngày 1-7 phải khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe, khi có các biểu hiện ho, sốt phải liên hệ với các cơ quan y tế gần nhất; thành lập các chốt kiểm soát, phòng dịch bệnh tại các cửa ngõ vào tỉnh; từ ngày 1-8, tạm dừng tổ chức các lễ hội, hội chợ, các sự kiện có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng-chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. “Dịch Covid-19 gây trở ngại lớn, song không vì thế mà chúng ta trì trệ trong công việc; phải biến khó khăn, thách thức thành động lực, từ đó vươn lên hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2020”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Dung





Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Chúng ta cần kích hoạt đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, kiểm soát chặt, không để dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh; đồng thời, không ngừng nỗ lực, phấn đấu thúc đẩy “cỗ xe tam mã” gồm: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu hướng về phía trước, tạo tiền đề vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2020.





Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh công tác thu ngân sách; kết nối giao thông liên vùng, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh bạch hầu; chú trọng giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại, tố cáo, không để dây dưa kéo dài và đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra mưa lũ vào cuối năm. Do đó, các địa phương phải chuẩn bị chu đáo cho công tác ứng phó; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và phòng trừ các loại dịch bệnh có hiệu quả.

TRẦN DUNG