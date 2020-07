Vụ lộ đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9 ở Pleiku: Sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa có kết quả điều tra chính thức vụ lộ đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2019-2020. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Pleiku xung quanh vấn đề này.

*P.V: Thưa ông, từ trước đến nay, quy trình ra đề, in sao và bảo mật đề thi được ngành GD-ĐT thành phố thực hiện như thế nào?

- Ông Nguyễn Đình Thức: Trước mỗi kỳ thi, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch ra đề thi. Trên cơ sở đề do các trường gửi về, Phòng GD-ĐT sẽ thành lập một hội đồng (6-8 người/bộ môn) để thẩm định lại kết quả ra đề của các trường và có sự điều chỉnh phù hợp. Hội đồng này sẽ làm việc theo quy chế độc lập, trên cơ sở ma trận của đề với 4 mức độ: thông hiểu, nhận biết, vận dụng và vận dụng cao.

Sau khi thống nhất, phân loại từng mức độ của đề, chúng tôi sẽ tiến hành ghép đề ngẫu nhiên. Mỗi môn sẽ có khoảng 6 đề, đến ngày thi sẽ tiếp tục chọn ngẫu nhiên 1 đề thi chính thức trong số đó và tiến hành in sao đề mẫu.

Vì khối lượng đề phải in sao khá lớn nên đối với kỳ kiểm tra đại trà, Phòng chỉ in sao đề mẫu và niêm phong, bàn giao cho hiệu trưởng các trường trước 1 ngày. Các trường sẽ thành lập tổ in sao đề do hiệu trưởng làm tổ trưởng, tiến hành in sao theo số lượng học sinh của từng khối lớp, phòng thi của đơn vị mình và in sao thêm khoảng 5 đề dự phòng. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và quán triệt đầy đủ, nghiêm ngặt về tính tuyệt mật trong khâu vận chuyển, in sao và bảo quản đề kiểm tra, đề thi nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng cho tất cả đối tượng dự thi.