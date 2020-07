Ô tô tải va chạm với xe mô tô, 2 người thương vong

(GLO)- Một xe ô tô tải va chạm với xe mô tô chạy ngược chiều trên đường Trường Sơn Đông (đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khiến 1 người chết và 1 người bị thương.



Hiện trường vụ va chạm giữa xe ô tô và mô tô. Ảnh: Cúc Phương

Khoảng 3 giờ sáng 3-7, tại Km 405+500 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe mô tô.



Tại thời điển trên, xe ô tô tải BKS 78C-066.10 do anh Phan Mỹ Sen (SN 1972, trú tại xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ huyện Krông Pa đi huyện Phú Thiện; khi đến địa điểm này thì va chạm với xe mô tô BKS 81L1-010.52 do anh Nguyễn Văn Đức (SN 1990, trú tại thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng ngược chiều.



Hậu quả, anh Đức tử vong tại chỗ; anh Sen bị thương nhẹ; xe ô tô tải và xe mô tô đều hư hỏng.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

CÚC PHƯƠNG